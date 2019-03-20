Linkin Park зворушливо вшанували пам'ять Честера Беннінгтона: яскраве фото

У середу, 20 березня, солісту американського гурту Linkin Park Честеру Беннінгтону могло б виповнитися 43 роки. У липні 2017-го музикант наклав на себе руки у власному будинку в Лос-Анджелесі.
У день народження Беннінгтона учасники Linkin Park на офіційних сторінках у соцмережах вшанували його пам'ять яскравою фотографією, яка складається з десятків зменшених знімків музиканта.
"З днем народження, Честере", — вказали під знімком колеги вокаліста.
Усього за декілька годин пост гурту в Instagram зібрав понад 300 тис. лайків. У коментарях прихильники Linkin Park розповіли, яким запам'ятався їм Честер Беннінгтон.
Нагадаємо, що соліст американського гурту Linkin Park Честер Беннінгтон наклав на себе руки 20 липня 2017 року в своєму будинку в передмісті Лос-Анджелеса. На момент смерті музикантові був 41 рік. У середині грудня також 2017-го Linkin Park випустили новий альбом One More Light Live, який присвятили колезі й другу.
Честер Беннінгтон
Фото: instagram.com
Дивіться також на OBOZREVATEL відео останнього концерту Linkin Park за участю Честера Беннінгтона в Україні. У червні 2012 року гурт відвідав Одесу в рамках фестивалю "Просто Рок", на якому відіграв півторагодинну програму.
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