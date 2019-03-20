Linkin Park зворушливо вшанували пам'ять Честера Беннінгтона: яскраве фото

У середу, 20 березня, солісту американського гурту Linkin Park Честеру Беннінгтону могло б виповнитися 43 роки. У липні 2017-го музикант наклав на себе руки у власному будинку в Лос-Анджелесі.

У день народження Беннінгтона учасники Linkin Park на офіційних сторінках у соцмережах вшанували його пам'ять яскравою фотографією, яка складається з десятків зменшених знімків музиканта.

"З днем народження, Честере", — вказали під знімком колеги вокаліста.

Усього за декілька годин пост гурту в Instagram зібрав понад 300 тис. лайків. У коментарях прихильники Linkin Park розповіли, яким запам'ятався їм Честер Беннінгтон.

Новини Опублікований посмертний трек вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона

Нагадаємо, що соліст американського гурту Linkin Park Честер Беннінгтон наклав на себе руки 20 липня 2017 року в своєму будинку в передмісті Лос-Анджелеса. На момент смерті музикантові був 41 рік. У середині грудня також 2017-го Linkin Park випустили новий альбом One More Light Live, який присвятили колезі й другу.

Честер Беннінгтон Фото: instagram.com

Дивіться також на OBOZREVATEL відео останнього концерту Linkin Park за участю Честера Беннінгтона в Україні. У червні 2012 року гурт відвідав Одесу в рамках фестивалю "Просто Рок", на якому відіграв півторагодинну програму.

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