ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

Чи є шанс у Барі Алібасова? Лікарі оцінили стан артиста

15.3тЧитати матеріал російською

Стан отруєного засобом "Крот" російського продюсера Барі Алібасова як і раніше оцінюється як важкий.

72-річний лідер гурту "На-на" залишається в реанімації. Про це в неділю, 16 червня, повідомили РІА Новини з посиланням на НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського.

"Увечері температура була 36,6, вранці 36,8", — уточнив співробітник лікарні, додавши, що Алібасов все ще знаходиться в токсикологічної реанімації.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

politeka.net

Раніше син Алібасова повідомив, що повне обстеження організму продюсера показало позитивний результат, і найближчим часом його або переведуть у звичайну палату, або заберуть додому. При цьому він зазначив, що батько періодично губиться в часі.

Новини
Госпіталізований Барі Алібасов переписав заповіт

Алібасов-молодший також додав, що в разі, якщо до понеділка, 17 червня, лікарі декларують, що ніякої небезпеки для життя продюсера немає, то його переведуть у звичайну палату або заберуть додому. Сім'я планує відправити продюсера на реабілітацію в Казахстан на наступному тижні.

"Там в гірській місцевості повітря хороше, йому окреме шале в горах повинні надати. Вибір стояв між Німеччиною ще, але в Казахстані лікування аж ніяк не гірше", — зазначив син Алібасова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Алібасов отруївся "Кротом" 4 червня. Він отримав четверту ступінь опіку шлунка.

  • 5 червня ЗМІ поширили інформацію, що він помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше з'явилося спростування.

  • Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча, однак син спростував дані, уточнивши, що дійсно травма може привести до смерті.

  • Він також додав, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.

  • Алібасов був введений в стан медикаментозного сну, з якого він вийшов 11 червня.

  • Сім'я збирається подавати позов до суду на виробника "Крота".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Тег
зірки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
11
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel