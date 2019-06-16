Чи є шанс у Барі Алібасова? Лікарі оцінили стан артиста

Стан отруєного засобом "Крот" російського продюсера Барі Алібасова як і раніше оцінюється як важкий.

72-річний лідер гурту "На-на" залишається в реанімації. Про це в неділю, 16 червня, повідомили РІА Новини з посиланням на НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського.

"Увечері температура була 36,6, вранці — 36,8", — уточнив співробітник лікарні, додавши, що Алібасов все ще знаходиться в токсикологічної реанімації.

Барі Алібасов politeka.net

Раніше син Алібасова повідомив, що повне обстеження організму продюсера показало позитивний результат, і найближчим часом його або переведуть у звичайну палату, або заберуть додому. При цьому він зазначив, що батько періодично губиться в часі.

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Алібасов-молодший також додав, що в разі, якщо до понеділка, 17 червня, лікарі декларують, що ніякої небезпеки для життя продюсера немає, то його переведуть у звичайну палату або заберуть додому. Сім'я планує відправити продюсера на реабілітацію в Казахстан на наступному тижні.

"Там в гірській місцевості повітря хороше, йому окреме шале в горах повинні надати. Вибір стояв між Німеччиною ще, але в Казахстані лікування аж ніяк не гірше", — зазначив син Алібасова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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