Чи є шанс у Барі Алібасова? Лікарі оцінили стан артиста

Стан отруєного засобом "Крот" російського продюсера Барі Алібасова як і раніше оцінюється як важкий.
72-річний лідер гурту "На-на" залишається в реанімації. Про це в неділю, 16 червня, повідомили РІА Новини з посиланням на НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського.
"Увечері температура була 36,6, вранці — 36,8", — уточнив співробітник лікарні, додавши, що Алібасов все ще знаходиться в токсикологічної реанімації.
Барі Алібасов
politeka.net
Раніше син Алібасова повідомив, що повне обстеження організму продюсера показало позитивний результат, і найближчим часом його або переведуть у звичайну палату, або заберуть додому. При цьому він зазначив, що батько періодично губиться в часі.
Алібасов-молодший також додав, що в разі, якщо до понеділка, 17 червня, лікарі декларують, що ніякої небезпеки для життя продюсера немає, то його переведуть у звичайну палату або заберуть додому. Сім'я планує відправити продюсера на реабілітацію в Казахстан на наступному тижні.
"Там в гірській місцевості повітря хороше, йому окреме шале в горах повинні надати. Вибір стояв між Німеччиною ще, але в Казахстані лікування аж ніяк не гірше", — зазначив син Алібасова.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Алібасов отруївся "Кротом" 4 червня. Він отримав четверту ступінь опіку шлунка.
5 червня ЗМІ поширили інформацію, що він помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше з'явилося спростування.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча, однак син спростував дані, уточнивши, що дійсно травма може привести до смерті.
Він також додав, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Алібасов був введений в стан медикаментозного сну, з якого він вийшов 11 червня.
Сім'я збирається подавати позов до суду на виробника "Крота".
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