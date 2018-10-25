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''Лікарі дали три хвилини'': Лобода налякала фанів зверненням із лікарні

13.2тЧитати матеріал російською

Відома артистка Світлана Лобода, яка в середу, 24 жовтня перенесла термінову операцію на нирці, налякала фанатів зверненням із лікарні.

Виконавиця розповіла, як почувається після операції, а також зазначила, що деякий час вона не зможе працювати. Про це Світлана написала в своєму акаунті в Instagram.

На підтвердження цих слів Лобода також показала фото, де вона зображена у лікарняній палаті — співачка виглядає знесиленою.

"Мої дорогі... Пишу і плачу... Все, що зі мною сталося за останні дні, завдало багато болю і зруйнувало наші плани на зустріч. Але життя — непередбачуване", — написала Світлана і додала, що поки їй складно повірити у все, що відбувається.

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Вона зазначила, що їй потрібна була термінова операція, перед якою їй навіть не дали часу на роздуми й права вибору.

"Біда завжди приходить несподівано і змінює усе. Мені потрібна була термінова операція — лікарі дали 3 хвилини для прийняття рішення. У мене не було вибору... Я потроху приходжу до тями", — підкреслила співачка і подякувала всім шанувальникам за підтримку.

Прихильники Лободи були налякані її повідомленням, зазначивши, що їм самим боляче читати подібне, а також побажали зірці якнайшвидшого одужання.

''Лікарі дали три хвилини'': Лобода налякала фанів зверненням із лікарні

''Лікарі дали три хвилини'': Лобода налякала фанів зверненням із лікарні

''Лікарі дали три хвилини'': Лобода налякала фанів зверненням із лікарні

Як повідомляв OBOZREVATEL, декілька днів тому в Москві екстрено госпіталізували популярну українську співачку Світлана Лободу. Лікарі поставили їй діагноз — обструкція нирки. Загострення настало на репетиції до концерту Світлани — артистка виконувала складний танцювальний трюк і відчула гострий біль у спині, від якого навіть втратила свідомість.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
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Ски Андрей
Ски Андрей
ой,мля!!! раздула лобода выше крыши...ну камни в почках...уролога надо хоть иногда посещать,а не по сцене скакать! тем более деньги для этого у неё имеются!
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