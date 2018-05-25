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СпортLady

Лідер "Ленинграда" розлучився

33.7тЧитати новину російською

Лідер російської групи "Ленинград" Сергій Шнуров розлучився зі своєю дружиною Матильдою.

Подружжя прожило разом понад 11 років, однак 25 травня Шнуров зробив офіційну заяву про розлучення на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"З великим жалем, але любов'ю та вдячністю один до одного, запобігаючи всілякі домисли і чутки, ми з Матильдою повідомляємо про те, що прийняли рішення розлучитися. Прохання до всіх ЗМІ не порушувати наш особистий простір. Спасибі", - написав музикант.

Зазначимо, що раніше Матильда у відвертому інтерв'ю розповідала про їх з Сергієм непросте сімейне життя. Співак не тільки дозволяв собі зайві узливання, а й зав'язав стосунки на стороні.

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Справжнє ім'я Матильди - Олена (Мозгова). Пару познайомила спільна подруга, яка на декілька днів прилетіла до Москви з США.

Матильда та Сергій Шнуров

Instagram @shnurovs

У Шнура та Матильди велика різниця у віці. Коли вони познайомилися, йому було за 30, їй - 20. За понад 10 років спільного життя дружина стала для Шнура вірним соратником. Він називав її музою і говорив, що Матильда відповідає за його зв'язок з жіночою половиною зовнішнього світу.

Багато шанувальників Сергія Шнурова переконані, що на його успіх багато в чому вплинула Матильда. Вона, як віддана дружина, не тільки контролювала його погані звички, але спрямовувала його енергію і творчі пориви в правильне русло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висміяв особисте життя президента Росії Володимира Путіна.

Особа
Сергій Шнуров
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