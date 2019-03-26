Лідер Aerosmith: ''Найкращий спосіб залізти жінці у штани — це позичити її джинси''

26 березня лідер американських рок-легенд Aerosmith Стівен Тайлер відзначає свій 71-й день народження.

За роки насиченої кар'єри музикант зібрав навколо себе незліченну кількість гучних історій та заголовків у ЗМІ, проте далеко не всі вони виявляються правдивими. В одній зі своїх бесід з іменитим журналом Rolling Stone Стівен Тайлер погодився розповісти 25 фактів про себе. Ми вибрали з них найцікавіші.

Фото: nme.com

Я плавав із дельфінами.

Я зустрічав президента та обійняв першу леді.

Я співав чотири пісні з Abbey Road Полу Маккартні.

Я ледь не помер кілька разів.

Я медитував з Далай-ламою.

Я люблю підводне плавання на Великому бар'єрному рифі.

Я полював і ловив у дитинстві.

Ненавиджу п'явок.

Я обійняв коалу в Австралії.

Я люблю літати на дельтаплані, збирати та їсти листя з верхівок дерев.

Світ Діснея — моє бачення ідеального відпочинку.

Я можу затримати дихання на дві хвилини під водою.

Я роблю свої власні мотоцикли Dirico.

Я вважаю, що найкращий спосіб залізти жінці у штани — це позичити її джинси.

У мене був домашній єнот на ім'я Бандит.

За версією Rolling Stone, Стівен Тайлер увійшов до списку "100 найкращих співаків". Посів третє місце у списку "100 кращих вокалістів всіх часів" журналу Hit Parader. У 2001 році ім'я артиста з гуртом Aerosmith внесли до "Зали слави рок-н-ролу", а у 2013-му Тайлер, його колега і друг Джо Перрі отримали премію засновників ASCAP і були зараховані до "Зали слави авторів пісень".

Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка у 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які у 1964 році посідали місця в цій самій десятці з 11 піснями.

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