Лідер Aerosmith: ''Найкращий спосіб залізти жінці у штани — це позичити її джинси''

26 березня лідер американських рок-легенд Aerosmith Стівен Тайлер відзначає свій 71-й день народження.
За роки насиченої кар'єри музикант зібрав навколо себе незліченну кількість гучних історій та заголовків у ЗМІ, проте далеко не всі вони виявляються правдивими. В одній зі своїх бесід з іменитим журналом Rolling Stone Стівен Тайлер погодився розповісти 25 фактів про себе. Ми вибрали з них найцікавіші.
Фото: nme.com
Я плавав із дельфінами.
Я зустрічав президента та обійняв першу леді.
Я співав чотири пісні з Abbey Road Полу Маккартні.
Я ледь не помер кілька разів.
Я медитував з Далай-ламою.
Я люблю підводне плавання на Великому бар'єрному рифі.
Я полював і ловив у дитинстві.
Ненавиджу п'явок.
Я обійняв коалу в Австралії.
Я люблю літати на дельтаплані, збирати та їсти листя з верхівок дерев.
Світ Діснея — моє бачення ідеального відпочинку.
Я можу затримати дихання на дві хвилини під водою.
Я роблю свої власні мотоцикли Dirico.
Я вважаю, що найкращий спосіб залізти жінці у штани — це позичити її джинси.
У мене був домашній єнот на ім'я Бандит.
За версією Rolling Stone, Стівен Тайлер увійшов до списку "100 найкращих співаків". Посів третє місце у списку "100 кращих вокалістів всіх часів" журналу Hit Parader. У 2001 році ім'я артиста з гуртом Aerosmith внесли до "Зали слави рок-н-ролу", а у 2013-му Тайлер, його колега і друг Джо Перрі отримали премію засновників ASCAP і були зараховані до "Зали слави авторів пісень".
Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка у 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які у 1964 році посідали місця в цій самій десятці з 11 піснями.
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