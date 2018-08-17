Леннон і Маккартні знову разом: сини легенд The ​​Beatles наробили галасу яскравим фото

Сини учасників гурту The Beatles Шон Леннон та Джеймс Маккартні викликали захват у шанувальників Ліверпульської четвірки спільним фото.

Яскраве селфі на особистій сторінці в Instagram опублікував син Джона Леннона та Йоко Оно.

На знімку Леннон та Маккартні-молодші зображені з гітарою, що стало причиною розмов про спільний проект синів легендарних музикантів. Самі ж герої фотографії ніяк не прокоментували свою тусовку.

Peekaboo ... Публікація від Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) 13 Авг 2018 о 7:52 PDT

"Господи, та вони ж викапані батьки", "Так! Леннон і Маккартні знову разом", "Бачив би їх Джон...", "Ну зізнавайтесь вже, що це буде", - поділилися захватом підписники Леннона-молодшого.

Фото у соцмережі набрало понад 45 тис. лайків.

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