Легенди KISS в Україні: все, що потрібно знати про концерт в Києві

16 червня на НСК "Олімпійський" в рамках прощального туру в Києві виступлять легендарні рокери KISS. Їх шоу славиться не тільки масштабністю і нетлінними хітами, але і величезною кількістю піротехніки, якої б вистачило на святкування п'яти Днів незалежності.

Напередодні концерту OBOZREVATEL вирішив розповісти цікаві факти про шоу, яке везе знаменита четвірка в Україну.

KISS Прес-служба

1. Устаткування – насамперед. Гурт везе його з собою, а це 20 фур, в яких міститься 400 тонн світла, звуку і піротехніки.

2. Епічному шоу – велику команду. Разом з учасниками KISS в команду входить 85 осіб.

3. Сцена планується висотою як семиповерховий будинок, а це більше 20 метрів.

KISS Прес-служба

4. У технічному райдері KISS прописаний цікавий момент. Охоронці, які будуть стояти біля сцени, повинні бути забезпечені берушами. Програма у гурту дуже гучна, а це може вплинути на їх роботу. Перед концертом серед охоронців проведуть інструктаж. Їм розкажуть, коли саме буде гучний звук або черговий піротехнічний вибух. Тоді-то вони і одягнуть беруші.

KISS Прес-служба

5. Сценічний костюм Джина Сіммонса, фронтмена гурту, важить 25 кілограмів.

6. Ще один цікавий пункт райдера – кілька холодильників з певною температурою в різних точках сцени, щоб учасники KISS під час концерту могли попити. Або випити.

KISS Прес-служба

7. У перші кілька років кар'єри KISS самі собі накладали знаменитий макіяж. Тепер для цього у них є спеціально найнятий гример. Процес відбуватиметься не в гримерці, а в окремому "мейк-ап румі".

8. На треку I Was Made For Loving You, гітарист Пол Стенлі з'явиться на невеликому підмостку в районі третьої фан-зони, а потім, тримаючись за лебідку, пролетить аж до головної сцени. І це в 70 років!

KISS Прес-служба

9. Cет-лист KISS в цьому турі незмінний. 20 пісень, які включають в себе знакові хіти гурту. Ознайомитися з ним можна тут.

10. І найголовніший факт. До Києва KISS везе повноцінне шоу, яке група показує у всіх без винятку країнах. Ніяких лайт-версій, тому фанати групи можуть не переживати. Вони побачать одну з головних концертних команд в історії музики у всій пишноті.

KISS Прес-служба

Дивіться також на OBOZREVATEL яскравий фотозвіт, як Imagine Dragons зібрали НСК "Олімпійський" в Києві.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!