Легенди глем-року KISS виступлять з концертом в Україні

Американські легенди глем-року KISS оголосили сольний концерт у столиці України, який відбудеться 16 червня на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" у рамках прощального туру "End Of The Road".

Як стало відомо раніше, нещодавно музиканти оголосили свій останній тур, після якого мають намір припинити гастролі. Інформація про майбутній концерт у Києві з'явилася на офіційному сайті гурту

Фото: cordopolis.es

"Все, що ми побудували, і все, що ми завоювали за останні чотири десятиліття, ніколи б не сталося без мільйонів людей в усьому світі, які всі ці роки заповнювали клуби, арени і стадіони. Армія фанів KISS, ми прощаємося з вами нашим найбільшим шоу, і ми вийдемо такими ж, якими ми прийшли — непримиренними та непереборними", — повідомляли раніше у соцмережах учасники гурту.

Прощальний тур KISS охопить міста США, країни Європи та СНД, зокрема Росію та Україну. Наразі відомо лише, що гурт має намір виступити на найбільшому майданчику Києва — стадіоні НСК "Олімпійський". Інформації про квитки на сайті поки немає.

Нагадаємо, гурт KISS було засновано у Нью-Йорк в січні 1973-го, і за роки кар'єри він набув статусу живої легенди глем-року. Гурт випустив понад 45 золотих і платинових альбомів, сукупний тираж яких перевищив позначку у 100 млн копій.

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