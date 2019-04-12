Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт

У шостому випуску шоу "Холостяк-9" трапилася серйозна сутичка між Олею і Наташею, яка мало не призвела до бійки.
OBOZREVATEL розповість, що послужило причиною конфлікту, а також усі подробиці цього дня, і хто покине проект.
Головний герой Микита Добринін запросив дівчат до Єгипту, де вони спробували для себе новий вид спорту – ленд сейлінг. Пізніше вони влаштували захопливі гонки і відправилися до ресторану. Микита зауважив, що Оля поводиться дивно. В персональній бесіді вона зізналася, що нервує через Наташу.
"Хвилююся через Наташу, її присутність. У нас нелегко будуються взаємини. Я в її присутності не можу себе захистити", – поскаржилася Оля.
Добринін розповів про це Наташі тет-а-тет, щоб розібратися в тому, що між дівчатами відбувається.
"Вдома вона мене не боїться. Підривається з сигаретою і кричить на мене. А тут вона мене боїться? На мою думку – вона грає, актриса. Я не за дружбою сюди прийшла, а за любов'ю. Олі я говорила це в обличчя", – обурилася Наташа.
Дівчата не отримали троянди після побачення. Коли Микита пішов, між ними виникла сварка. Наташу зачепило, що Оля поплакалася про конфлікт за її спиною.
"Ти сказала Микиті, що ти мене боїшся. Нема чого боятися, коли нема чого приховувати. Ти неправильно зробила. Ти повинна була сидіти з Наташею і Микитою, і сказати: я боюся Наташу", – кричала Наташа.
Оля не хотіла з нею розмовляти. Щоб припинити конфлікт, вона попросила обслуговуючий персонал прибрати суперницю з очей, щоб не вдарити її.
"Вали звідси. Приберіть, а то я її вдарю!" – кричала Оля, але до бійки так і не дійшло, тому що дівчата розійшлися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць у Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням.
У четвертому випуску розкрилася головна таємниця шоу: дівчата дізналися про телефон, який Микита подарував Олі.
У п'ятому випуску Оля вивела Добриніна з себе показними сценами, через що головний герой покинув побачення в сказі.
На церемонії троянд Микита прийняв несподіване рішення: він нікого не відправив додому.
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