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Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт

2.3тЧитати матеріал російською

У шостому випуску шоу "Холостяк-9" трапилася серйозна сутичка між Олею і Наташею, яка мало не призвела до бійки.

OBOZREVATEL розповість, що послужило причиною конфлікту, а також усі подробиці цього дня, і хто покине проект.

Головний герой Микита Добринін запросив дівчат до Єгипту, де вони спробували для себе новий вид спорту – ленд сейлінг. Пізніше вони влаштували захопливі гонки і відправилися до ресторану. Микита зауважив, що Оля поводиться дивно. В персональній бесіді вона зізналася, що нервує через Наташу.

Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт
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Дійде до бійки? Що покажуть у шостому випуску "Холостяк-9"

"Хвилююся через Наташу, її присутність. У нас нелегко будуються взаємини. Я в її присутності не можу себе захистити", – поскаржилася Оля.

Добринін розповів про це Наташі тет-а-тет, щоб розібратися в тому, що між дівчатами відбувається.

Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт

"Вдома вона мене не боїться. Підривається з сигаретою і кричить на мене. А тут вона мене боїться? На мою думку – вона грає, актриса. Я не за дружбою сюди прийшла, а за любов'ю. Олі я говорила це в обличчя", – обурилася Наташа.

Дівчата не отримали троянди після побачення. Коли Микита пішов, між ними виникла сварка. Наташу зачепило, що Оля поплакалася про конфлікт за її спиною.

"Ти сказала Микиті, що ти мене боїшся. Нема чого боятися, коли нема чого приховувати. Ти неправильно зробила. Ти повинна була сидіти з Наташею і Микитою, і сказати: я боюся Наташу", – кричала Наташа.

Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт
Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт

Оля не хотіла з нею розмовляти. Щоб припинити конфлікт, вона попросила обслуговуючий персонал прибрати суперницю з очей, щоб не вдарити її.

"Вали звідси. Приберіть, а то я її вдарю!" – кричала Оля, але до бійки так і не дійшло, тому що дівчата розійшлися.

Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт
Ледь не прибили одна одну: на "Холостяк-9" трапився серйозний конфлікт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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