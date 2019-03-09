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Лазарєв представив похмуру пісню для "Євробачення-2019": опубліковано відеокліп

5.5тЧитати матеріал російською

Російський співак Сергій Лазарєв представив пісню, з якою поїде на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" як представник РФ.

Кліп на композицію із назвою Scream ("Крик") з'явився на YouTube-каналі російського артиста. Відомо, що режисером ролика став Костянтин Черепков.

Пісня присвячена різноманітним страхам, які люди носять із собою з дитинства. Згодом ці страхи перетворюються в "крики".

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Лазарєв представив похмуру пісню для "Євробачення-2019": опубліковано відеокліп

скрін відео

Автором і продюсером пісні Scream став Філіп Кіркоров: він і його команда, що складається з грецьких саундпродюсеров і хореографів, займуться підготовкою Лазарева до виступу на сцені в Тель-Авіві.

Лазарєв представив похмуру пісню для "Євробачення-2019": опубліковано відеокліп

скрін відео

Лазарєв представив похмуру пісню для "Євробачення-2019": опубліковано відеокліп

скрін відео

Відзначимо, "Євробачення" пройде в Ізраїлі з 14 до 18 травня. Лазарєв уже представляв Росію на конкурсі в 2016 році, який відбувся в Стокгольмі. Він зайняв третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one.

Прем'єра !! Ну ось і пісня "Scream" з якої я в цьому році представлю нашу країну на конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі. Коли я почув цю пісню в перший раз, я відчув неймовірну силу і міць мелодії. Потім з'явився текст і все знайшло ще більший сенс. Ну, а режисер Костянтин Черепков, зняв унікальне і зворушливе відео (дивіться за посиланням в профілі). Я щасливий знову взяти участь в конкурсі Євробачення, на цей раз показавши себе з іншого музичного боку. Я заздалегідь хочу подякувати всім вам за лайки і навіть за дізлайкі, за репости і коментарі, за скачування і прослуховування пісні. Тому що все, що ми робили всій командой- було для вас (про команду дивіться пост раніше) !!! Спасибі всім. ❤️ so this is our song "Scream" As a musician I felt a strong connection with the melody of the song from the first time I listened to it . I loved every word of the lyrics and admired the interesting unique story that the director of the video clip has created . I am so happy that I am taking the same journey of Eurovision following a different path .... I want to thank you all before hand for liking or disliking , sharing and commenting, streaming or downloading but most of all for listening to the song .We make music for you! #sergeylzarev # сергейлазарев #eurovision #russia #scream cover by @dvelichko

Публікація від Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Нагадаємо, раніше Лазарєв розкрив головну мету на "Євробаченні-2019". Його рішення представляти РФ вдруге жорстко розкритикували в мережі, назвавши нерозумним.

Як писав OBOZREVATEL, після перемоги в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Крім того, Україна може пропустити і Євробачення-2020, детальніше про це читайте за посиланням.

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Особа
Сергій Лазарєв
Місце
Росія
Теги
ЄвробаченняНовини Росіїшоу-бизнескліпвидео
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Комментарии на сайте не модерированы
Зенькович Михаил
Зенькович Михаил
У страха: - последняя возможность: - смерть, Страх Божий, - основа: - внутренней религии и веры, Страх, - нагородил - ломкие препятствия: - хертель, В них, - страх тьмы: - жизнепроявлению барьеры. Страх высший, - для человека: - продолжение СВОБОДЫ, Страх низменный, - в СИЛЕ подсознания - в ЗВЕРЕ, В подсознании, - Бога нет: - зверь недоразвитой породы… Зверь, - в грехе самолюбования: - в низменной сфере. Страх, - необыкновенная: - привычная обыденность, Забота, - постоянная: - в Мире человеческого Бытия, В мире страха, - распорошена: - бессмысленность, Утверждается, - НИЧТО: - призрак Земного небытия? Поэтому, - в Ничто: - смысл - основа, Человеческая СУТЬ, - в БЕЗДНЕ: - рождена… Ничто, - вершится смертью: - безусловно, Другою, - бездною Ничто: - давно поражена… БЕЗДНА Бытия, - неизбежность: - ожидания, Как смерти, - предвкушение: - желание - еЯ… НЕЧТО, ждёт, - от Мира человека: - оправдания, За Богооставленность, - в цивилизовАнии: - Бытия.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Неужели кто-то вообще смотрит этот трэш?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Унылое говно представило мрачную песню! Как неожиданно!)))
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