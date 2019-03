Лазарєв представив похмуру пісню для "Євробачення-2019": опубліковано відеокліп

Російський співак Сергій Лазарєв представив пісню, з якою поїде на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" як представник РФ.

Кліп на композицію із назвою Scream ("Крик") з'явився на YouTube-каналі російського артиста. Відомо, що режисером ролика став Костянтин Черепков.

Пісня присвячена різноманітним страхам, які люди носять із собою з дитинства. Згодом ці страхи перетворюються в "крики".

скрін відео

Автором і продюсером пісні Scream став Філіп Кіркоров: він і його команда, що складається з грецьких саундпродюсеров і хореографів, займуться підготовкою Лазарева до виступу на сцені в Тель-Авіві.

скрін відео

скрін відео

Відзначимо, "Євробачення" пройде в Ізраїлі з 14 до 18 травня. Лазарєв уже представляв Росію на конкурсі в 2016 році, який відбувся в Стокгольмі. Він зайняв третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one.

Нагадаємо, раніше Лазарєв розкрив головну мету на "Євробаченні-2019". Його рішення представляти РФ вдруге жорстко розкритикували в мережі, назвавши нерозумним.

Як писав OBOZREVATEL, після перемоги в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Крім того, Україна може пропустити і Євробачення-2020, детальніше про це читайте за посиланням.

