Лазарєв представив похмуру пісню для "Євробачення-2019": опубліковано відеокліп

Російський співак Сергій Лазарєв представив пісню, з якою поїде на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" як представник РФ.
Кліп на композицію із назвою Scream ("Крик") з'явився на YouTube-каналі російського артиста. Відомо, що режисером ролика став Костянтин Черепков.
Пісня присвячена різноманітним страхам, які люди носять із собою з дитинства. Згодом ці страхи перетворюються в "крики".
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Автором і продюсером пісні Scream став Філіп Кіркоров: він і його команда, що складається з грецьких саундпродюсеров і хореографів, займуться підготовкою Лазарева до виступу на сцені в Тель-Авіві.
скрін відео
скрін відео
Відзначимо, "Євробачення" пройде в Ізраїлі з 14 до 18 травня. Лазарєв уже представляв Росію на конкурсі в 2016 році, який відбувся в Стокгольмі. Він зайняв третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one.
Прем'єра !! Ну ось і пісня "Scream" з якої я в цьому році представлю нашу країну на конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі. Коли я почув цю пісню в перший раз, я відчув неймовірну силу і міць мелодії. Потім з'явився текст і все знайшло ще більший сенс. Ну, а режисер Костянтин Черепков, зняв унікальне і зворушливе відео (дивіться за посиланням в профілі). Я щасливий знову взяти участь в конкурсі Євробачення, на цей раз показавши себе з іншого музичного боку. Я заздалегідь хочу подякувати всім вам за лайки і навіть за дізлайкі, за репости і коментарі, за скачування і прослуховування пісні. Тому що все, що ми робили всій командой- було для вас (про команду дивіться пост раніше) !!! Спасибі всім. ❤️ so this is our song "Scream" As a musician I felt a strong connection with the melody of the song from the first time I listened to it . I loved every word of the lyrics and admired the interesting unique story that the director of the video clip has created . I am so happy that I am taking the same journey of Eurovision following a different path .... I want to thank you all before hand for liking or disliking , sharing and commenting, streaming or downloading but most of all for listening to the song .We make music for you! #sergeylzarev # сергейлазарев #eurovision #russia #scream cover by @dvelichko
Нагадаємо, раніше Лазарєв розкрив головну мету на "Євробаченні-2019". Його рішення представляти РФ вдруге жорстко розкритикували в мережі, назвавши нерозумним.
Як писав OBOZREVATEL, після перемоги в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.
Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.
Не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Крім того, Україна може пропустити і Євробачення-2020, детальніше про це читайте за посиланням.
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