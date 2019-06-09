"Курка не повірить": дружину Меладзе грубо обізвали в Росії

Відомий блогер Олена Міро вважає, що колишня дружина Валерія Меладзе Ірина сама винна в розриві зі співаком.

Про це блогерша розповіла в коментарі StarHit.

"Я впевнена, що можна приховати лише зраду випадкову, але не зв'язок на стороні, який триває багато років. Якщо ти не помічаєш, як у тебе під носом завелася суперниця, то ти просто не хочеш цього бачити, тому що тобі зручно і все влаштовує!", - вважає Міро.

Валерій з колишньою дружиною Фото: Legion-Media

"Поки чоловік сам не зізнається, поки він сам не піде розлучатися, курка не повірить навіть своїм очам, коли застукає чоловічка в ліжку з чужими цицьками", - висловилася блогерша.

Екс-дружина Валерія Ірина відверто розповіла про зради чоловіка, але отримала взамін шквал негативу.

Артист протягом багатьох років приховував зв'язок з Альбіною Джанабаєвою, а потім покинув дружину заради артистки. Меладзе жив на дві сім'ї протягом кількох років.

Меладзе і його нова дружина Фото: Соціальні мережі

За словами самої Ірини, вона не здогадувалася, наскільки серйозні почуття її чоловіка до Джанабаєвої і навіть привітала її з народженням сина, адже не знала, що він від Валерія.

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Міро не вірить Ірині і вважає її більш огидною, ніж сам Валерій.

"Таких жінок нема за що навіть жаліти. Вони, як п'явки, присмокталися до чоловіка і втратили будь-яку самоповагу. А тих, хто не поважає себе, і іншим не повинно бути шкода", - висловилася блогерша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше брата Меладзе відомого продюсера Костянтина теж запідозрили в зраді.

Продюсер цілував груди і обіймав пишногруду незнайомку, поки сам Валерій їздив на гастролі до Відня.

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