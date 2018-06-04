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Культовий український ведучий покинув популярний проект

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Популярний український ведучий Дмитро Карпачов, який протягом шести років був ведучим гостросоціального проекту "Один за всіх", залишає канал СТБ.

Він почав працювати на каналі у 2011 році. Був експертом і ведучим всіх гостросоціальних проектів і сімейних реаліті телеканалу: "Правила життя", "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Детектор брехні", "Врятуйте нашу сім'ю", пост-шоу "Дочки-матері", "Вагітна в 16", "Один за всіх". Команда телеканалу тепло розлучилася з Карпачова, передає СТБ.

Дмитро Карпачов

Прес-служба СТБ

"Я гордий тим, що шість років був частиною такого важливого для всієї країни проекту та допомагав в студії "Один за всіх" домагатися справедливості. Я багато віддав цій програмі, та тепер хочу весь свій час присвятити родині та власній справі. Я вдячний команді проекту та знаю, що вона вже працює над тим, щоб у новому сезоні ви побачили не менш важливі та резонансні історії. І я впевнений, що ви приймете нового ведучого так само тепло, як колись прийняли мене", - звернувся Дмитро до телеглядачів у фінальному випуску крайнього сезону передачі.

Керівник творчого об'єднання, що створює "Один за всіх", Наталя Франчук зазначає, що її команда дуже тепло розлучається з Дмитром і дякує за сотні випусків, у яких він допомагав героям проекту домогтися правди та притягнути винних до відповідальності.

"Один за всіх"

Прес-служба СТБ

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"Проект "Один за всіх" не замислювався нами як авторський, але, завдяки Дімі, він став важливим і для мільйонів телеглядачів, і для героїв програми, які їхали у пошуках справедливості не просто до нас в студію - вони їхали до Карпачова. Їм важливо було почути саме його слова й отримати його допомогу. Від себе особисто скажу, що Діма - великий професіонал, і тому я впевнена, якою би новою справою він не зайнявся, все вийде на найвищому рівні", - коментує Наталія зміни у проекті.

"Один за всіх"

Прес-служба СТБ

Незважаючи на те, що для телеглядачів проект з сьогоднішнього дня йде на літні канікули, його команда вже активно готується до осіннього сезону. І обіцяє зовсім скоро оголосити, хто стане новим ведучим або ведучою "Один за всіх".

Дмитро Карпачов

Прес-служба СТБ

"У новому сезоні ми, як і раніше, ставимо перед собою одну мету - висвітлювати найважливіші події та піднімати непрості теми. І, думаючи над кандидатурою нового ведучого або ведучої, шукаємо того, хто зможе зберегти психологічну глибину проекту, провести серйозний аналіз причин і наслідків вчинків героїв, які проводилися в нашій студії всі шість років. І при цьому привнесе новий погляд на ситуацію, з якими стикаються наші герої", - розповіла Наталія Франчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний проект "Дом-2" покинули головний продюсер і ведуча.

Особа
Дмитро Карпачов
Місце
Україна
Об'єкт
телеканал СТБ
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