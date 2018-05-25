УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

Культовий гурт "Сплин" записав альбом з музикантами "Ленинграда": слухати

1.2тЧитати новину російською

Популярна російська група "Сплин" випустила новий альбом.

Платівка отримала назву "Встречная полоса" і була презентована в п'ятницю, 25 травня. Послухати новий альбом культових музикантів можна, зокрема, на YouTube.

Диск записувався на студії "Добролет". Всі пісні написані фронтменом групи Олександром Васильєвим - крім тексту треку "Булгаковский марш", який належить Михайлу Булгакову.

У створенні нової платівки "Сплин" брала участь духова секція групи "Ленинград".

Новини
ONUKA презентувала новий альбом

Послухати альбом "Встречная полоса" можна тут:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група "Сплин" презентувала кліп на пісню "Пирамиды".

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги