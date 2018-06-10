Культова група "Руки вверх" виступить в окупованому Криму

Легендарна поп-група 90-х "Руки вверх" плануює виступити в окупованому Росією Криму.

Так, концерт знаменитої групи заплановано на 10 серпня 2018 року в Ялті, про що свідчить афіша концертного туру колективу, опублікована на офіційному сайті "Руки вверх".

Примітно, що на афіші адміністрація "Руки вверх" вказала, що місто Ялта - це Росія, таким чином ігноруючи окупацію півострова.

Захід відбудеться в розпал курортного сезону в ялтинському концертному залі "Ювілейний". Квитки на захід коштують приблизно від 2 до 4 тисяч рублів (приблизно від 800 до 1700 грн).

Відзначимо, російська поп-група "Руки вверх" прославилася на території всіх країн пострадянського простору завдяки своїм культовим хітам, як "Крошка моя", "Студент", "18 мне уже", "Он тебя целует" і багатьма іншими. Колектив функціонував у складі Сергія Жукова та Олексія Потєхіна з 1996 по 2006 рік, після чого група розпалась. Зараз протягом майже 10 років під назвою "Руки вверх" виступає фронтмен і вокаліст Сергій Жуков.

Як повідомляв OBOZREVATEL , ряд російських виконавців заявили про свої плани виступити на території окупованого півострова Крим, ігноруючи його невизнаний статус і санкції у вигляді заборони на в'їзд в Україну.