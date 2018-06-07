Культова група оприлюднила оголене раритетне фото учасників

Культова музична група 70-х АВВА оприлюднила раритетне фото, на якому всі учасники зображені оголеними.

Так, шведський колектив раніше сфотографувався на тлі державного прапора, а пікантні частини тіла учасники злегка прикрили фольгою. Відверте фото опубліковано на офіційному Instagram-акаунті групи.

Настільки сміливий знімок АВВА оприлюднила з нагоди Національного дня Швеції, який традиційно відзначається щороку 6 червня.

Публікація від @abbaofficial 6 Чер 2018 о 3:11 PDT

За короткий час зібрав майже 10 тисяч лайків оот їх фанатів і передплатників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники культової шведської групи АВВА вперше за 35 років возз'єдналися, щоб записати нові пісні.