Культова група оприлюднила оголене раритетне фото учасників

Культова музична група 70-х АВВА оприлюднила раритетне фото, на якому всі учасники зображені оголеними.
Так, шведський колектив раніше сфотографувався на тлі державного прапора, а пікантні частини тіла учасники злегка прикрили фольгою. Відверте фото опубліковано на офіційному Instagram-акаунті групи.
Настільки сміливий знімок АВВА оприлюднила з нагоди Національного дня Швеції, який традиційно відзначається щороку 6 червня.
За короткий час зібрав майже 10 тисяч лайків оот їх фанатів і передплатників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники культової шведської групи АВВА вперше за 35 років возз'єдналися, щоб записати нові пісні.