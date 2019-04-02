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Крутіші за The Prodigy? MOZGI номінували на престижну премію в Європі за "найтрешовіший" кліп

1.4тЧитати матеріал російською

Кліп українського гурту MOZGI на пісню "Полюбэ" номінували на престижну європейську Berlin Music Video Awards-2019.

Так, MOZGI боротимуться за перемогу в номінації Most Trashy (найтрешовіший кліп) разом із такими відомими гуртами, як The Prodigy, FAQ та іншими. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба колективу (щоб подивитися кліп, доскрольте новину до кінця).

Кліп на пісню "Полюбэ" знятий MOZGI Production під керівництвом режисера Леоніда Колосовського, який працював з багатьма топовими українськими артистами, зокрема гуртом "Время и Стекло", Олею Поляковою, DZIDZIO та іншими.

Зйомки кліпу "Полюбэ"

Зйомки кліпу "Полюбэ"

Прес-служба MOZGI

Креативний сценарій "Полюбэ" був розроблений спільно з MOZGI Ideas. Відео за кілька місяців зібрало понад 15 млн переглядів на YouTube, і отримало нагороду від X-Ray Marketing Awards (mmr.ua) у номінації "Ре:актив року": За те, що пакет АТБ став крутішим за пакет BMW.

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Зазначимо, цього року Berlin Music Video Awards відбудеться всьоме і проходитиме з 28 травня до 1 червня. Переможця в номінації Most Trashy визначать 31 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний український гурт "Время и Стекло" презентував нову пісню українською мовою. Трек "Дим" викликав справжній фурор у мережі.

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Особи
Олексій Потапенко (Потап)Олексій Завгородній (Позитив)Mozgi
Теги
нагородашоу-бизнес
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