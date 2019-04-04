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"Крутіше Володі": російський продюсер вказав на зв'язок Зеленського з Пугачовою

2.1тЧитати матеріал російською

Російський продюсер і співак, відомий по колективу "Ласковый май" Андрій Разін порівняв примадонну Аллу Пугачову з українським актором студії "Квартал 95" і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

Так, на своїй сторінці в Instagram Разін написав, що в квітні відбудуться два, на його думку, найважливіших заходи і для Росії, і для України. Зокрема, це перемога Володимира Зеленського в першому турі виборів українського президента і його ж ймовирна перемога у другому.

Іншою важливою подією є ювілей Пугачової, який, за словами продюсера, є ще більш вагомим, ніж перемога Зеленського.

Пугачова і Зеленський

Пугачова і Зеленський

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"Цей ювілей – найбільша подія квітня місяця. Навіть крутіше, ніж перемога Володі Зеленського. Вся країна, весь колишній Радянський Союз, весь російськомовний світ готується відзначати 70-річний ювілей Алли Борисівни Пугачової 15 квітня", – висловився Разін.

Завтра беру участь в зйомках передачі "Прямий ефір" Андрія Малахова, присвяченій ювілею Алли Борисівни Пугачової, яка вийде в ефір 15 квітня. Вся країна, весь колишній Радянський Союз, весь російськомовний світ готується відзначати 70-річний ювілей Алли Борисівни Пугачової 15 квітня. Хочу зазначити, що, попри всю нашим нерозумінні в останні роки, я завжди її любив, завжди її поважав і ми з нею були досить-таки близькі і дружні. Я дуже вдячний за Юру Шатунова, якого вона запросила на "Різдвяні зустрічі". Але, в будь-якому випадку, одне можу сказати точно: це дійсно епоха, це дійсно жінка, яка могла тримати цілу державу - Радянський Союз. Правда, в якийсь момент, на п'ять років я перехопив у неї цю ініціативу. Але вибачте, Алла Борисівна, Ви мене самі цього і навчили. Цей ювілей - найбільша подія квітня місяця. Навіть крутіше, ніж перемога Володі Зеленського. Алла Борисівна, ви - велика, найкраща і сьогодні ось цей колаж моєї першої зустрічі з Аллою Борисівною в 1985 році на зйомках "Ранкової пошти", де я присутній як племінник Михайла Сергійовича Горбачова, мене до неї підпустили. Звичайно ж, той кадр, де Алла Борисівна Пугачова пояснює Юрі, як потрібно виходити в "Олімпійський" після того, коли Юра Шатунов вже 30 аншлагів дав - це теж цікаво. Як би там не було, дійсно це - мій кумир, це - одна з моїх вчителів після Донни Саммер. І я її дуже люблю і поважаю.

Публікація від Андрій Разін "Ласкавий Май" (@razin_andrei_lm)

Також він зазначив, що Пугачова є уособленням цілої епохи сучасні митці поки не зможуть дійти до її рівня.

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"Хочу відзначити, що, при всіх наших непорозуміннях за останні роки, я завжди її любив, завжди її поважав і ми з нею були досить-таки близькі та дружні. Можу сказати точно: це дійсно епоха, це дійсно жінка, яка могла тримати цілу державу – Радянський Союз", – підсумував Разін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський актор Іван Охлобистін разом з Михайлом Пореченковим записали провокаційне відео, в якому підтримали Володимира Зеленського. У відповідь кандидат в президенти назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

Після цього Пореченков назвав українця похмурим. "Як тільки люди починають займатися політикою, у них пропадає гумор!" – сказав актор з РФ.

Охлобистін, в свою чергу, заявив, що Зеленський мав рацію, коли назвав його і актора Михайла Пореченкова ідіотами.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Алла ПугачоваВолодимир ЗеленськийАндрій Разінстудія "95 квартал"
Теги
Новини Росії95 Квартал
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