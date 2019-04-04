"Крутіше Володі": російський продюсер вказав на зв'язок Зеленського з Пугачовою

Російський продюсер і співак, відомий по колективу "Ласковый май" Андрій Разін порівняв примадонну Аллу Пугачову з українським актором студії "Квартал 95" і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

Так, на своїй сторінці в Instagram Разін написав, що в квітні відбудуться два, на його думку, найважливіших заходи і для Росії, і для України. Зокрема, це перемога Володимира Зеленського в першому турі виборів українського президента і його ж ймовирна перемога у другому.

Іншою важливою подією є ювілей Пугачової, який, за словами продюсера, є ще більш вагомим, ніж перемога Зеленського.

Пугачова і Зеленський

"Цей ювілей – найбільша подія квітня місяця. Навіть крутіше, ніж перемога Володі Зеленського. Вся країна, весь колишній Радянський Союз, весь російськомовний світ готується відзначати 70-річний ювілей Алли Борисівни Пугачової 15 квітня", – висловився Разін.

Також він зазначив, що Пугачова є уособленням цілої епохи сучасні митці поки не зможуть дійти до її рівня.

"Хочу відзначити, що, при всіх наших непорозуміннях за останні роки, я завжди її любив, завжди її поважав і ми з нею були досить-таки близькі та дружні. Можу сказати точно: це дійсно епоха, це дійсно жінка, яка могла тримати цілу державу – Радянський Союз", – підсумував Разін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський актор Іван Охлобистін разом з Михайлом Пореченковим записали провокаційне відео, в якому підтримали Володимира Зеленського. У відповідь кандидат в президенти назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

Після цього Пореченков назвав українця похмурим. "Як тільки люди починають займатися політикою, у них пропадає гумор!" – сказав актор з РФ.

Охлобистін, в свою чергу, заявив, що Зеленський мав рацію, коли назвав його і актора Михайла Пореченкова ідіотами.

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