"Красива до свавілля": голе фото Водонаєвої викликало ажіотаж в мережі

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва приголомшила користувачів мережі досить сміливим фото.
На знімку, який 36-річна дівчина розмістила на свою сторінку в Instagram, можна побачити, як вона позує практично голою.
Інтимні частини тіла Водонаєвої прикриває лише легкий білий піджак, який вона вирішила не застібати і дати волю фанатзіі шанувальників.
У підписі до фото Олена Водонаєва почала міркувати про те, чи важливо носити обручку парам:
"Фотка з фотосесії для книги. Не пам'ятаю, увійшла вона туди в результаті чи ні. Пам'ятаю тільки те, що обручку на обкладинці ми в фотошопі видалили, так як не підходило воно за стилем до великого чорного кільцю. Але я ні разу не забобонна і зуб даю, що розлучаються люди з інших причин, ніж по незначним збігом обставин, таким як втрата кілець або видалення їх в фотошопі".
Занадто багато повідомлень в Ю Я про те, коли будуть фотки з вихідних? Занадто багато. Трохи легше, самі чекаємо 😉📸 Я подумала, що буде крутіше відразу викласти картинки зроблені на професійну техніку, а не ті, що є в айфоне. Хоча вони теж нічого. Але краще почекаємо. Тому просто бажаю вам прекрасного дня, прикріплюючи фоткою (як каже мій друг Оскар) зарядженої на схуднення 😁 Фотка з фотосесії для книги. Не пам'ятаю, увійшла вона туди в результаті чи ні. Пам'ятаю тільки те, що обручку на обкладинці ми в фотошопі видалили, тк не підходило воно за стилем до великого чорного кільцю) Але я ні разу не забобонна і зуб даю, що розлучаються люди з інших причин, ніж по незначним збігом обставин, таким як втрата кілець або видалення їх в фотошопі 😉
Шанувальники зірки "Дому-2" оцінили її відверте фото і почали писати хвалебні коментарі.
Скріншот
instagram.com/alenavodonaeva
Скріншот
instagram.com/alenavodonaeva
Скріншот
instagram.com/alenavodonaeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голу Олену Водонаєву засудили за купальник-смужки. Вельми нескромне вбрання відкриває найпікантніші частини тіла зірки, роблячи образ еротичним.
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