"Красива до свавілля": голе фото Водонаєвої викликало ажіотаж в мережі

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва приголомшила користувачів мережі досить сміливим фото.

На знімку, який 36-річна дівчина розмістила на свою сторінку в Instagram, можна побачити, як вона позує практично голою.

Інтимні частини тіла Водонаєвої прикриває лише легкий білий піджак, який вона вирішила не застібати і дати волю фанатзіі шанувальників.

У підписі до фото Олена Водонаєва почала міркувати про те, чи важливо носити обручку парам:

"Фотка з фотосесії для книги. Не пам'ятаю, увійшла вона туди в результаті чи ні. Пам'ятаю тільки те, що обручку на обкладинці ми в фотошопі видалили, так як не підходило воно за стилем до великого чорного кільцю. Але я ні разу не забобонна і зуб даю, що розлучаються люди з інших причин, ніж по незначним збігом обставин, таким як втрата кілець або видалення їх в фотошопі".

Шанувальники зірки "Дому-2" оцінили її відверте фото і почали писати хвалебні коментарі.

Скріншот instagram.com/alenavodonaeva

Скріншот instagram.com/alenavodonaeva

Скріншот instagram.com/alenavodonaeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голу Олену Водонаєву засудили за купальник-смужки. Вельми нескромне вбрання відкриває найпікантніші частини тіла зірки, роблячи образ еротичним.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся