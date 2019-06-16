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"Красива до свавілля": голе фото Водонаєвої викликало ажіотаж в мережі

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Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва приголомшила користувачів мережі досить сміливим фото.

На знімку, який 36-річна дівчина розмістила на свою сторінку в Instagram, можна побачити, як вона позує практично голою.

Інтимні частини тіла Водонаєвої прикриває лише легкий білий піджак, який вона вирішила не застібати і дати волю фанатзіі шанувальників.

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У підписі до фото Олена Водонаєва почала міркувати про те, чи важливо носити обручку парам:

"Фотка з фотосесії для книги. Не пам'ятаю, увійшла вона туди в результаті чи ні. Пам'ятаю тільки те, що обручку на обкладинці ми в фотошопі видалили, так як не підходило воно за стилем до великого чорного кільцю. Але я ні разу не забобонна і зуб даю, що розлучаються люди з інших причин, ніж по незначним збігом обставин, таким як втрата кілець або видалення їх в фотошопі".

Занадто багато повідомлень в Ю Я про те, коли будуть фотки з вихідних? Занадто багато. Трохи легше, самі чекаємо 😉📸 Я подумала, що буде крутіше відразу викласти картинки зроблені на професійну техніку, а не ті, що є в айфоне. Хоча вони теж нічого. Але краще почекаємо. Тому просто бажаю вам прекрасного дня, прикріплюючи фоткою (як каже мій друг Оскар) зарядженої на схуднення 😁 Фотка з фотосесії для книги. Не пам'ятаю, увійшла вона туди в результаті чи ні. Пам'ятаю тільки те, що обручку на обкладинці ми в фотошопі видалили, тк не підходило воно за стилем до великого чорного кільцю) Але я ні разу не забобонна і зуб даю, що розлучаються люди з інших причин, ніж по незначним збігом обставин, таким як втрата кілець або видалення їх в фотошопі 😉

Допіс, Поширення Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Шанувальники зірки "Дому-2" оцінили її відверте фото і почали писати хвалебні коментарі.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/alenavodonaeva

Скріншот

Скріншот

instagram.com/alenavodonaeva

Скріншот

Скріншот

instagram.com/alenavodonaeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голу Олену Водонаєву засудили за купальник-смужки. Вельми нескромне вбрання відкриває найпікантніші частини тіла зірки, роблячи образ еротичним.

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Особа
Олена Водонаєва
Місце
Росія
Теги
Instagramзірки
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