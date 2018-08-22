"Кращий секс": ведуча "Орла і решки" зробила інтимне зізнання

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка", інста-блогер Анастасія Івлєєва розповіла про кращий секс, який з нею траплявся (щоб подивитися відео, прокрутіть новину до кінця).

Так, артистка дала інтерв'ю відомому журналісту Юрію Дудю (проект "вДудь"), в якому поділилася інтимними подробицями свого життя. За її словами, найбільше сексуальне задоволення Настя отримує зараз, у відносинах зі своїм нинішнім хлопцем. Новий випуск "вДудь" опублікований на YouTube.

Так, Івлеева вже кілька місяців зустрічається з популярним російським хіп-хоп-виконавців Елджеєм. І саме з ним Настя найбільш комфортно почувається в ліжку, а їх інтимне життя вельми насичене.

Публікація від НАСТЯ ІВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 13 Чер 2018 у 9:41 PDT

"Мені подобається абсолютно все, що він робить. У ньому немає недоліків. Чесно зізнаюся, зараз у мене найкращий секс в житті. Кожен раз - це фантастика. Від початку і до кінця він прекрасний. Так що я точно щаслива", - розповіла Івлєєва

Також телеведуча додала, що для різноманітності вони з Елджеєм практикують віртуальний секс, а також користуються різними іграшками та аксесуарами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю з Юрієм Дудем Настя Івлєєва розповіла про те, як їй вдалося отримати свій перший мільйон.