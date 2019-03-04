МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Краще, ніж у Кім'': Каменських у білизні засвітила сексуальні форми

9.1тЧитати матеріал російською

Українська поп-діва Настя Каменських похвалилася своїм шанувальникам сексуальним фото в білизні.

На особистій сторінці в Instagram співачка продемонструвала підтягнуту фігуру. У коментарях фоловерів зірки згадали її новий хіт "Попа Как У Ким".

Всього за кілька годин пост Каменських зібрав понад 100 тис. лайків. У коментарях підписники зірки похвалили форми її тіла.

Новини
"Животик, як у Кім": Каменських порадувала фанатів спокусливим фото

"Настю, ви дуже красива", "Суперсексуальна", "Попа краща, ніж у Кім", "Настю, розкрийте секрет вашого схуднення, заздрю вашій фігурі", - звернулися до співачки під знімком. Примітно, що раніше артистка вже публікувала фотографії з цієї фотосесії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська поп-діва Настя Каменських (NK) показала в мережі черговий відвертий знімок, викликавши суперечки в мережі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
видеокліпшоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
8
Смішно
24
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги