''Краще, ніж у Кім'': Каменських у білизні засвітила сексуальні форми

Українська поп-діва Настя Каменських похвалилася своїм шанувальникам сексуальним фото в білизні.

На особистій сторінці в Instagram співачка продемонструвала підтягнуту фігуру. У коментарях фоловерів зірки згадали її новий хіт "Попа Как У Ким".

Всього за кілька годин пост Каменських зібрав понад 100 тис. лайків. У коментарях підписники зірки похвалили форми її тіла.

"Настю, ви дуже красива", "Суперсексуальна", "Попа краща, ніж у Кім", "Настю, розкрийте секрет вашого схуднення, заздрю вашій фігурі", - звернулися до співачки під знімком. Примітно, що раніше артистка вже публікувала фотографії з цієї фотосесії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська поп-діва Настя Каменських (NK) показала в мережі черговий відвертий знімок, викликавши суперечки в мережі.

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