Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

Українська секс-бомба, співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам відверте фото, на якому демонструє свою оголену "п'яту точку".

Пікантний знімок Настя опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим викликала суперечки серед своїх прихильників.

Багато з них порівняли її з американською зіркою Кім Кардаш'ян, в той час як інші відзначили, що таке порівняння є недоречним.

"Кім нервово курить збоку", - відзначили фоловери Каменських і додали, що фігура Насті є кращою, так як вона - більш натуральна.

"До Кім вам ще далеко", - заперечили інші корристувачі.

OBOZREVATEL вирішив поцікавитися у читачів, кого із знаменитостей вони вважають більш привабливими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно співачка Настя Каменських (NK) презентувала новий кліп на пісню "Lomala", через який її підняли на сміх фанати в мережі.