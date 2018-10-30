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Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

2.6тЧитати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам відверте фото, на якому демонструє свою оголену "п'яту точку".

Пікантний знімок Настя опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим викликала суперечки серед своїх прихильників.

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Багато з них порівняли її з американською зіркою Кім Кардаш'ян, в той час як інші відзначили, що таке порівняння є недоречним.

"Кім нервово курить збоку", - відзначили фоловери Каменських і додали, що фігура Насті є кращою, так як вона - більш натуральна.

Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

"До Кім вам ще далеко", - заперечили інші корристувачі.

Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

Краще ніж Кардаш'ян? Каменських викликала суперечки в мережі голим знімком

OBOZREVATEL вирішив поцікавитися у читачів, кого із знаменитостей вони вважають більш привабливими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно співачка Настя Каменських (NK) презентувала новий кліп на пісню "Lomala", через який її підняли на сміх фанати в мережі.

Особи
Настя Каменських (NK)Кім Кардаш'ян
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