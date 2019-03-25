Краща за сестру Брежнєвої? У мережі спливли оголені фото нової дружини Цекала

58-річний шоумен Олександр Цекало нещодавно одружився вчетверте на 27-річній моделі і художниці Дарині Ервін. У мережі спливли гарячі фото обраниці продюсера.

Про нову дружину Цекала відомо небагато. Дарина Сапарова народилася в Казахстані, проте в 17 років переїхала на постійне місце проживання в Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США, де змінила своє прізвище на Ервін. Вона займається живописом, а також спробувала себе в ролях моделі й актриси. Дівчина не є активним користувачем соціальних мереж, а до недавнього часу її акаунт в Instagram був закритий від сторонніх очей. OBOZREVATEL пропонує добірку гарячих знімків Дарини, які вона раніше оприлюднила в мережі.

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Так, 27-річна Ервін грала в епізодах декількох голлівудських фільмів. Її можна було побачити в одній із серій "Ідеального вбивства" та романтичній комедії "Дещо на день народження" з Шерон Стоун у головній ролі.

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Деякий час дівчина працювала в одному з театрів Лос-Анджелеса, Theater 68, поки той не припинив свою діяльність. Відомо, що Дарина захоплюється малюванням – часто малює оголених людей.

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Також після весілля Олександра і Дарини, яке відбулася в березні у США, в мережі спливла деяка інформація від батька і вітчима дівчини, повідомила "Експрес Газета". Чоловіки розповіли, що Дарина звикла жити за чужий рахунок. Більше того, вона нібито не є ні актрисою, ні художницею, як розповідала про себе у мережі. Рідний батько також заявив, що був категорично проти шлюбу доньки зі старшим за неї на 30 років Цекалом.

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Новини Спливли несподівані подробиці про коханку Цекала

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Дарина Ервін Instagram @ darina.ervin

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекало раніше був одружений на сестрі співачки Віри Брежнєвої Вікторії Галушці. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. Раніше продюсера неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Тоді ходили чутки, що це коханка артиста.

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