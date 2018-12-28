''Краща з їхніх пісень'': гурт ''Время и Стекло'' порадував фанів новим треком

Українські хітмейкери "Время и Стекло" представили в мережі новий трек "Фінальні титри", який стане саундтреком комедії "Я, ти, він, вона" гумористичної студії "95 Квартал". Одну з головних ролей у картині зіграла солістка гурту Надя Дорофєєва.

Аудіозапис був опублікований на офіційному каналі гурту 27 грудня. У коментарях трек назвали кращою піснею "Время и Стекло" на цей момент (пісню слухайте нижче).

Автор тексту пісні — продюсер Олексій Потапенко (Потап), а учасник "Время и Стекло" Позитив створював аранжування.

"Коли я писав програш, перед очима була пара люблячих людей, котрі з якихось причин не можуть бути разом, але і не можуть розлучитися. Це ілюстрація одного кроку назустріч, і декількох кроків назад", — зазначив соліст групи.

"Так сталося, що я поставила її демо-версію на знімальному майданчику, і ми одразу зрозуміли, що вона стане саундтреком. Дивно, як точно і глибоко в ній переказується зміст фільму мовою музики. Але, щоб на 100% відчути атмосферу, потрібно спочатку подивитися "Я, ти, він, вона", а одразу після виходу з кінотеатру завантажити і послухати "Фінальні титри", — прокоментувала трек солістка Надя Дорофєєва.

Нетипову для гурту пісню встигли оцінити декілька тисяч користувачів мережі, більше тисячі з них відзначили запис лайком, і трохи більше 10-ти тисяч вказали, що трек їм не сподобався.

"Боже, до сліз, поки найкраще із ваших нових пісень", "Дуже красива і душевна пісня, хто любить, той зрозуміє", "Шедеврально", — прийшли в захват слухачі.

У дискусіях прихильники гурту вказали, що до пісні необхідно зняти кліп. Чи збираються автори супроводити її відеорядом, нині невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Время и Стекло" стали першим українським гуртом за кількістю переглядів. Так, їхній кліп на пісню "Ім'я 505" набрав більше 200 мільйонів переглядів на YouTube.