МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Краща з їхніх пісень'': гурт ''Время и Стекло'' порадував фанів новим треком

37.3тЧитати матеріал російською

Українські хітмейкери "Время и Стекло" представили в мережі новий трек "Фінальні титри", який стане саундтреком комедії "Я, ти, він, вона" гумористичної студії "95 Квартал". Одну з головних ролей у картині зіграла солістка гурту Надя Дорофєєва.

Аудіозапис був опублікований на офіційному каналі гурту 27 грудня. У коментарях трек назвали кращою піснею "Время и Стекло" на цей момент (пісню слухайте нижче).

''Краща з їхніх пісень'': гурт ''Время и Стекло'' порадував фанів новим треком

Автор тексту пісні — продюсер Олексій Потапенко (Потап), а учасник "Время и Стекло" Позитив створював аранжування.

"Коли я писав програш, перед очима була пара люблячих людей, котрі з якихось причин не можуть бути разом, але і не можуть розлучитися. Це ілюстрація одного кроку назустріч, і декількох кроків назад", — зазначив соліст групи.

"Так сталося, що я поставила її демо-версію на знімальному майданчику, і ми одразу зрозуміли, що вона стане саундтреком. Дивно, як точно і глибоко в ній переказується зміст фільму мовою музики. Але, щоб на 100% відчути атмосферу, потрібно спочатку подивитися "Я, ти, він, вона", а одразу після виходу з кінотеатру завантажити і послухати "Фінальні титри", — прокоментувала трек солістка Надя Дорофєєва.

Новини
''Такого повороту я не очікувала'': новий кліп ''Время и Стекло'' викликав ажіотаж у мережі

Нетипову для гурту пісню встигли оцінити декілька тисяч користувачів мережі, більше тисячі з них відзначили запис лайком, і трохи більше 10-ти тисяч вказали, що трек їм не сподобався.

"Боже, до сліз, поки найкраще із ваших нових пісень", "Дуже красива і душевна пісня, хто любить, той зрозуміє", "Шедеврально", — прийшли в захват слухачі.

У дискусіях прихильники гурту вказали, що до пісні необхідно зняти кліп. Чи збираються автори супроводити її відеорядом, нині невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Время и Стекло" стали першим українським гуртом за кількістю переглядів. Так, їхній кліп на пісню "Ім'я 505" набрав більше 200 мільйонів переглядів на YouTube.

Особи
Час минувНадія ДорофєєваОлексій Потапенко (Потап)Олексій Завгородній (Позитив)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесмузика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Никоноров Александр
Никоноров Александр
Что за дела??? Почему поют не на украинском??? Сепары! Гоньба!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги