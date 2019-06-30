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"Краса країни": Каменських блиснула пишними грудьми на зйомках "Х-фактора"

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Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і продюсера Олексія Потапенка (Потап), виклала в мережу спокусливе фото.

На знімку, який вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, можна побачити її в відвертій сукні тілесного кольору.

Вбрання 32-річної зірки вигідно підкреслило її сексуальні вигини тіла. Знімок був зроблений під час зйомок ювілейного десятого сезону шоу "Х-фактор", де Каменських в черговий раз стала членом журі.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

Фоловери артистки оцінили її сміливий знімок і залишили захоплені коментарі під кадром:

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"Бііін яка ж вона сексуальна", "Краса країни", "Настя, годі й казати, ви сексімвол і чарівність в Україні та за її територією", "Шикарна", "Богиня!".

Відзначимо, раніше Каменських викладала фото в цьому вбранні. На ньому співачку можна побачити у всій красі у повний зріст.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап і Каменських зворушили ніжностями в мережі. Співачка опублікувала знімок в Instagram і мило його підписала.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
Instagramзірки
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