Крадіжка найдорожчої картини в світі: ЗМІ дізналися, де вона

Найдорожча картина "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі знайшлася на яхті Serene наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

Як йдеться в матеріалі порталу Artnet, який спеціалізується на мистецтві, полотно було доставлено посеред ночі на літаку і зберігатиметься на судні, поки влада Саудівської Аравії не побудує масштабний культурний центр в районі міста Аль-Ула.

Уточнюється, що яхта була побудована в 2011 році для російського горілчаного магната Юрія Шефлера, потім її здавали в оренду Біллу Гейтсу за 5 мільйонів доларів на тиждень. Після цього вона виявилася в розпорядженні наслідного принца Саудівської Аравії.

"Спаситель світу" Леонардо да Вінчі Christie's Images Ltd.

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"Як стверджують мої джерела, картина залишиться на борту, поки Мухаммед бен Салман не перетворить саудівський район Аль-Ула на величезний культурний центр", – йдеться в матеріалі.

яхта Serene Wikimedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, картина "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі довго вважалася втраченою. У 2017 році полотно продали приватному колекціонеру на аукціоні за 450 мільйонів доларів, через що його почали називати найдорожчим твором мистецтва в історії.

Вважається, що картину було написано після 1505 року. У 2019 співробітники Лувра та філії художнього музею в Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що поняття не мають, де знаходиться твір да Вінчі.

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