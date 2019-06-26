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"Котишся вниз!" Лорак блиснула голими грудьми без білизни і розгнівала мережу

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Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення закрутила роман з 25-річним музикантом Єгором Глебом, розбурхала мережу відвертим знімком.

Так, артистка позувала на камеру в білому легкому платті з глибоким декольте. Крізь тонку тканину просвічувалися голі груди Лорак. Фото співачка опублікувала в Instagram.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Відвертий знімок артистка розмістила в соціальній мережі з нагоди прем'єри своєї нової пісні "Я в любви". Таким чином Кароліна хотів запитати у своїх фоловерів думку про композицію.

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Багато з них у видповідь розкритикували 40-річну артистку і за образ, і за трек. Також в мережі відзначили, що "Лорак котиться вниз".

"Що з вами відбувається останнім часом? Задумайтесь будь ласка, ви котитеся вниз!" – обурилися фанати.

"Котишся вниз!" Лорак блиснула голими грудьми без білизни і розгнівала мережу

"Котишся вниз!" Лорак блиснула голими грудьми без білизни і розгнівала мережу

"Котишся вниз!" Лорак блиснула голими грудьми без білизни і розгнівала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка TAYANNA розкрила правду про шлюб з новим коханим Ані Лорак. За словами Тетяни Решетняк, обранець Лорак Єгор Глеб постійно їй зраджував, а також приходив додому п'яним і забрудненим в жіночій помаді. Більш того, він часто піднімав на жінку руку.

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Особи
Ані ЛоракАні Лорак
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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леня зе
леня зе
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Крым Андрей
Крым Андрей
Что, пропагандончики, никак вам Каролина покоя не даёт?
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