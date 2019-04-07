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Кошовому – 35: як виглядав гуморист до фірмової лисини

15.1тЧитати матеріал російською

У неділю, 7 квітня, свій 35 день народження святкує український гуморист і шоумен, учасник студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

Сьогодні відсутність волосся - частина іміджу Євгена Кошового. Однак як часто жартує комік, так було не завжди. У день народження шоумена OBOZREVATEL згадав, як він виглядав до появи фірмової лисини.

Кошовому – 35: як виглядав гуморист до фірмової лисини

Євген Кошовий народився в смт Ківшарівка Харківської область в родині працівника котельні та виховательки дитячого садка. У 1989 році родина переїхала до Алчевська на Луганщині. Майбутній гуморист з дитинства мріяв стати співаком, навчався в музичній школі грати на саксофоні, брав участь у шкільних театральних постановках.

Кошовому – 35: як виглядав гуморист до фірмової лисини

По завершенні школи 2000 року Кошовий вступив на акторський факультет Луганського коледжу культури. Вже на першому курсі коледжу він став учасником студентської команди КВН "Кого позвать?". У складі команди КВН "Ва-Банкъ'' грав з 2001 по 2005 рік.

Кошовому – 35: як виглядав гуморист до фірмової лисини

У травні 2001 року в Києві, щоб зобразити Олександра Розенбаума і співака Вітаса, Кошовий поголився наголо, що правда, номер на ТБ так і не потрапив. Як розповідав комік, волосся у нього були русяве, однак після того випадку воно так і не відросло.

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"Моя перукарня - в моїй ванній кімнаті ... Дзеркало, станок - і вперед! Займає 40 хвилин з душем", - часто жартує Кошовий.

Кошовому – 35: як виглядав гуморист до фірмової лисини

З того часу відсутність волосся стало частиною іміджу гумориста. Хоча жарти і питання з цього приводу він отримує досі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у четвер, 4 квітня російському секс-символу, акторові і телеведучому Дмитру Нагієву виповнилося 52 роки. У день народження син зірки серіалів "Кухня" та "Фізрук" Кирило Нагієв показав, як Дмитро виглядав в молодості, опублікувавши архівний знімок в Instagram.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особи
Євген Кошовийстудія "95 квартал"
Місце
Україна
Теги
день народження95 Кварталфотографии
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Шаргородська Джулія
Шаргородська Джулія
Мені це не цікаво, я зараз хвилююсь за Україну.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
А чего душой кривить? Он действительно талантлив.
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Колобов Макс
Колобов Макс
Будущий министр.
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