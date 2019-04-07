Кошовому – 35: як виглядав гуморист до фірмової лисини

У неділю, 7 квітня, свій 35 день народження святкує український гуморист і шоумен, учасник студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

Сьогодні відсутність волосся - частина іміджу Євгена Кошового. Однак як часто жартує комік, так було не завжди. У день народження шоумена OBOZREVATEL згадав, як він виглядав до появи фірмової лисини.

Євген Кошовий народився в смт Ківшарівка Харківської область в родині працівника котельні та виховательки дитячого садка. У 1989 році родина переїхала до Алчевська на Луганщині. Майбутній гуморист з дитинства мріяв стати співаком, навчався в музичній школі грати на саксофоні, брав участь у шкільних театральних постановках.

По завершенні школи 2000 року Кошовий вступив на акторський факультет Луганського коледжу культури. Вже на першому курсі коледжу він став учасником студентської команди КВН "Кого позвать?". У складі команди КВН "Ва-Банкъ'' грав з 2001 по 2005 рік.

У травні 2001 року в Києві, щоб зобразити Олександра Розенбаума і співака Вітаса, Кошовий поголився наголо, що правда, номер на ТБ так і не потрапив. Як розповідав комік, волосся у нього були русяве, однак після того випадку воно так і не відросло.

"Моя перукарня - в моїй ванній кімнаті ... Дзеркало, станок - і вперед! Займає 40 хвилин з душем", - часто жартує Кошовий.

З того часу відсутність волосся стало частиною іміджу гумориста. Хоча жарти і питання з цього приводу він отримує досі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у четвер, 4 квітня російському секс-символу, акторові і телеведучому Дмитру Нагієву виповнилося 52 роки. У день народження син зірки серіалів "Кухня" та "Фізрук" Кирило Нагієв показав, як Дмитро виглядав в молодості, опублікувавши архівний знімок в Instagram.

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