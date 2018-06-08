Кошовий, Полякова та Дорофєєва розповіли, хто для них кращий друг в житті

9 червня у всьому світі відзначають День друзів. Тренера проекту "Ліга сміху" розповіли, хто для них кращий друг в житті. Нові випуски проекту вийдуть вже восени, а зйомки Літнього кубка відбудуться в Києві 20 серпня.

Юрій Ткач: "Моя дружина Вікуся – мій найближчий друг. Ми відразу зрозуміли, що повинні бути разом, хоч наш роман і почався з дружніх відносин. У нас була любов з першого погляду з усіма наслідками. Пам'ятаю, я звернув увагу, що Віка називала мене нормальним чуваком, і мене це відразу зачепило. Адже нормальний друг - це той, з яким можна про все поговорити, не нудно і помовчати, і який з півслова тебе розуміє. Моя Віка саме така".

Влад Яма: "У мене є друг Діма, який став хрещеним мого сина. Він був моїм товаришем ще з університету. Ми познайомилися в гуртожитку, і через багато чого пройшли разом. Він теж пов'язаний зі спортом і працює фітнес-тренером. Так склалося, що зараз він живе в Маямі, але дружбі це не перешкода. За півтора року, наприклад, ми вже два рази їздили до нього в гості. Так що навіть великі відстані – не привід переривати зв'язок зі справжніми друзями".

Євген Кошовий: "У мене двоє близьких друзів – це теща і Вова Зеленський. Я можу їм зателефонувати в будь-який час дня і ночі. З Вовою ми познайомилися на фестивалі КВН, коли він уже був зіркою, а мені було років 17. Ну а з тещею, яку я вже багато років називаю мамою, мене познайомила, власне, моя дружина Ксюша, коли ми тільки почали зустрічатися".

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Оля Полякова: "Так вийшло, що чоловік мені замінив всіх подруг. Вони, звичайно, і зараз є, але чоловік по правді мені цікавіше. Вибачте, мої улюблені дівчата. Крім того, з подругою я б не змогла прожити в одному будинку 15 років".

Надя Дорофєєва: "Я люблю людей і намагаюся оточувати себе гарними і позитивними особистостями. Всі з компанії "MOZGI Entertainment" дійсно є моїми близькими друзями. До мене на виступи "Ліги сміху" часто приходить подруга Маша і мій чоловік Вова. У мене немає такого, що друзі "кучкуються" по різним компаніям, і тільки я – сполучна їх ланка. Всі важливі події ми відзначаємо і проводимо разом".

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Стас Боклан: Найближчий мій друг - це моя дружина. Ми можемо говорити і обговорювати що завгодно. В цьому ж і полягає дружба. Тому ми вже і багато років разом "

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