Кошовий, Осадча, Вакарчук та інші: як голосували українські зірки

31 березня в Україні проходить перший тур президентських виборів. Багато зірок шоу-бізнесу теж не залишилися осторонь і пішли голосувати.

Хто із зірок проголосував на виборах президента України - читайте в добірці OBOZREVATEL.

Телеведучий Олександр Скічко опублікував в своєму Instagram пост. "Галочку поставив! При чому таку жирну, що б точно не витерли !!! А ви вже виконали свій громадянський обов'язок?", - написав він.

"Особисто я буду голосувати в Черкасах. Не розтринькайте своє право голосувати", - написав у Facebook телеведучий Сергій Притула.

Також не проігнорувала вибори зоряна пара телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Переможниця "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова закликала українців йти на вибори.

Шоумен і гуморист Юрій Ткач зняв на відео, як ходив голосувати в своїй рідній школі в Дніпрі.

Народна артистка України Таїсія Повалій, яка періодично живе і працює в Росії, а також була подругою екс-президента Януковича, обурила користувачів мережі знімком з виборчої дільниці.

На сторінці "95 кварталу" з'явилося відео, на якому шоумен і друг кандидата в президенти України Євген Кошовий показує, як справи на їх виборчій дільниці.

Також на сторінці "Кварталу" з'явилося фото кандидата в президенти України Володимира Зеленського, що опускає бюлетень в урну.

Музикант і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прийшов голосувати разом з дружиною.

"Думаю, що кожен з нас перед тим, як голосувати має зважити всі "за" і "проти", повинен зважити найголовніше: куди рухається країна і яким чином і що той чи інший кандидат пропонує для цього руху. Я зважив. Сподіваюся всі ми зважили ", - прокоментував Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00. Для проведення виборів створено 199 виборчих округів на всій території України (орієнтовно 29888 виборчих дільниць), за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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