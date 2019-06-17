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"Королева морів": найбагатша співачка України оголилася в Іспанії

6.2тЧитати матеріал російською

Дружина 63-річного пакистанського мільярдера Мохаммада Захура Камалія вразила шанувальників сміливим фото, зробленим на іспанському острові Ібіца.

На ньому можна побачити найбагатшу співачку України в срібно-золотому купальному костюмі і накидці такого ж кольору.

Вбрання 42-річної зірки оголило пікантні частини її тіла. Знімок був зроблений на одному з пляжів острова.

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У підписі до фото Камалія сказала, що сезон відпусток відкритий і розповіла про свої плани на літо. Зокрема артистка планує відвідати Одеський кінофестиваль, займатися кінним спортом і проголосувати на вибори в ВР.

"Літні канікули скоро! Ви готові? Незважаючи на те, що у мене є розширені плани на найближчі два місяці, я все ж час від часу буду повертатися в Україну, щоб взяти участь в Одеському кінофестивалі, двох етапах змагань з кінного спорту на Кубок Equides з виїздки, і останнє, але не менш важливе, віддати свій голос за кандидата від партії "Слуга народу". Summer holidays soon! Are you ready?"— підписала кадр Камалія.

Літні канікули скоро! Ви готові? Незважаючи на те, що у мене є розширені плани на найближчі два місяці, я все ж час від часу буду повертатися в Україну, щоб взяти участь в Одеському кінофестивалі, двох етапах змагань з кінного спорту на Кубок Equides з виїздки, і останнє, але не менш важливе, щоб віддати свій голос за кандидата від партії "Слуга народу". Summer holidays soon! Are you ready? Though I have extended plans for the next two months , yet I will come back to Ukraine from time to time to attend the Odessa Film Festival , the two stages of the Equides Dressage Cup equestrian competition and last but not least , to cast my vote in the parliamentary elections.

Допіс, Поширення Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Багато фоловерів зірки оцінили її гарячий знімок, проте знайшлися й ті, хто розкритикував пристаріле обличчя артистки.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/kamaliyaofficial

Скріншот

Скріншот

instagram.com/kamaliyaofficial

Скріншот

Скріншот

instagram.com/kamaliyaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камалія показала свій розкішний особняк. За словами зірки, вони разом з чоловіком переїхали в маєток ще 10 років тому, а його дизайн вона розробила сама.

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Особи
КамаліяМохаммад Захур
Місце
Іспанія
Теги
зіркиInstagram
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