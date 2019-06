"Королева морів": найбагатша співачка України оголилася в Іспанії

Дружина 63-річного пакистанського мільярдера Мохаммада Захура Камалія вразила шанувальників сміливим фото, зробленим на іспанському острові Ібіца.

На ньому можна побачити найбагатшу співачку України в срібно-золотому купальному костюмі і накидці такого ж кольору.

Вбрання 42-річної зірки оголило пікантні частини її тіла. Знімок був зроблений на одному з пляжів острова.

У підписі до фото Камалія сказала, що сезон відпусток відкритий і розповіла про свої плани на літо. Зокрема артистка планує відвідати Одеський кінофестиваль, займатися кінним спортом і проголосувати на вибори в ВР.

"Літні канікули скоро! Ви готові? Незважаючи на те, що у мене є розширені плани на найближчі два місяці, я все ж час від часу буду повертатися в Україну, щоб взяти участь в Одеському кінофестивалі, двох етапах змагань з кінного спорту на Кубок Equides з виїздки, і останнє, але не менш важливе, віддати свій голос за кандидата від партії "Слуга народу". Summer holidays soon! Are you ready?"— підписала кадр Камалія.

Багато фоловерів зірки оцінили її гарячий знімок, проте знайшлися й ті, хто розкритикував пристаріле обличчя артистки.

