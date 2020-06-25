Єгору Кріду – 26: як він конфліктував із другом Путіна, мільйонером Кисельовим

Відомий російський репер Єгор Крід святкує свій день народження – 25 червня йому виповнилося 26 років. Крід – один із найпопулярніших виконавців у Росії, але незважаючи на проросійську громадянську позицію, він неодноразово потрапляв у скандали із топовими пропагандистами РФ.

Так, один із найгучніших конфліктів в кар'єрі Кріда був скандал з концертом в Абу-Дабі, який зірвали в січні 2019 року. Єгор розповідав, що глава "Російської медіагрупи" Володимир Кисельов, який є друкгом Володимира Путіна, погрожував зламати життя музикантові. OBOZREVATEL вирішив нагадати, що сталося і що відомо про скандального російськомого мільйонерові, який мало не зруйнував кар'єру Єгору Кріду.

За словами російського співака, тоді компанія Кисельова організовувала концерт і сама винна в гучному зриві його виступу в ОАЕ.

Крід і Кисельов VistaNews

Що тоді відбулося

Після Нового року в мережі з'явилася інформація, що Крід зірвав концерт в Абу-Дабі. У ЗМІ повідомлялося, що співак приїхав у готель і спокійно пив каву, поки організатори намагалися вирішити питання.

Пізніше Крід записав в Instagram відеоповідомлення, в якому вибачився за те, що не вийшов на сцену. За словами репера, це сталося з незалежних від нього причин. Пізніше з'ясувалося, що винуватцем інциденту і був Кисельов.

Через декілька місяців навколо Кріда розгорівся новий скандал. У мережі поширили інформацію, що він розірвав контракт із Тіматі та лейблом Black Star. Реперу довелося гнівно відповісти на ці дані.

Хто такий Кисельов?

Володимир Кисельов – російський бізнесмен, меценат, музикант, творець популярного гурту "Земляни", засновник холдингу "Російська медіагрупа".

Володимир Кисельов народився у Хмельницькій області, Україна, в 1952 році, з 9 років ріс сиротою і виховувався в дитячому будинку. На початку 1970-х він грав у Хмельницькому в гурті "Современник". Через декілька років поїхав до Санкт-Петербурга, де в 1978 році став учасником, а пізніше і художнім керівником знаменитого радянського гурту "Земляне".

У 1988 році Володимир Кисельов розпустив музичний колектив, створив центр "Білі ночі" і став продюсером. Так і почався його шлях у великому медіабізнесі.

Кисельов із дружиною Оленою Сєвєр 24 ЗМІ

У 1998 році Володимир Кисельов переїхав до Москви, де разом із Йосипом Кобзоном став організатором медіахолдингу "Москва". У 1999 році Володимир створив ФГУП "Кремль" – підприємство, яке займалося проведенням масово-розважальних заходів на території Красної площі, Московського Кремля та інших об'єктів державного значення РФ в Управлінні справами президента Росії. Варто зазначити, що з цими підприємствами була пов'язана низка гучних скандалів.

Кисельов із дружиною і Депардьє 24 ЗМІ

У 2010 році Кисельовим був створений фонд "Федерація", який досі займається проведенням благодійних концертів. У "Федерації" брали участь світові знаменитості: Стівен Сігал, Орландо Блум, Софі Лорен, Жерар Депардьє, Моніка Беллуччі, Шерон Стоун та інші.

Відомо, що взимку на одному з концертів у "Льодовому палаці" виступив Володимир Путін. Усі гроші, зібрані на заході, повинні були відправитися в лікарні для підтримки дітей із онкологічними та офтальмологічними захворюваннями. Але батьки дітей заявили, що обіцяних коштів так і не дочекалися.

Також мільйонер фігурував у конфлікті з приводу бренду "Земляне", заявивши, що назва гурту, з яким він був із перших днів заснування, належить йому.

У 2016 році він придбав 78% акцій радіо-холдингу "РМГ", яким керує і зараз. Відомо, що для купівлі пакету акцій йому знадобилося 7 мільярдів рублів (приблизно 108 млн доларів).

Достовірно невідомо, майном на яку суму володіє сім'я олігарха, згідно з чутками – його стан оцінюється в декілька сотень мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син музиканта Андрія Макаревича Іван піддав критиці фільм "(Не) ідеальний чоловік", одну з ролей в якому зіграв артист Єгор Крід. Він порахував картину провальною, а самого музиканта назвав "цукерковим тУпНЯ".