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''Кончіта Вурст плаче в сторонці'': Сєдокова здивувала новою зовнішністю

1.6тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Анна Сєдокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра", здивувала своїх фоловерів в Instagram кардинальними змінами в зовнішності.

На особистій сторінці в соцмережі співачка опублікувала фото, на якому зображена з короткою стрижкою і ножицями в руках. У коментарях одразу ж розгорівся ажіотаж, водночас деякі підписники знаменитості нагадали, що пост вона опублікувала 1 квітня.

"Зміни на краще. В житті. Особливо в особистому. А якщо змін немає, потрібно стати зміною. Мені личить?" — написала під фотографіями Сєдокова. Зауважимо, що в цьому ж пості виконавиця подякувала особистому перукарю.

Реакція з'явилася одразу. Пост Сєдокової зібрав понад 80 тис. лайків і декілька сотень коментарів, у яких фоловери відмовилися вірити в такі кардинальні зміни.

''Кончіта Вурст плаче в сторонці'': Сєдокова здивувала новою зовнішністю

Фото: instagram.com/annasedokova

''Кончіта Вурст плаче в сторонці'': Сєдокова здивувала новою зовнішністю

Фото: instagram.com/annasedokova

"Воу-воу. Гаразд, це не жарт?", "Несподівано. Поки незвично", "Аню, дуже сміливо, якщо це не жарт до 1 квітня", "Нічого собі ви зважилися", "Свіжо. Навіть дуже", "Кончіта Вурст тихо плаче в сторонці", — відреагували під знімком.

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Розкривати інтригу Сєдокова не стала. Дійсно знаменитість так кардинально змінила імідж чи тільки приміряла перуку, напевно дізнаємося вже незабаром.

''Кончіта Вурст плаче в сторонці'': Сєдокова здивувала новою зовнішністю

Фото: instagram.com/annasedokova

''Кончіта Вурст плаче в сторонці'': Сєдокова здивувала новою зовнішністю

Фото: instagram.com/annasedokova

''Кончіта Вурст плаче в сторонці'': Сєдокова здивувала новою зовнішністю

Фото: instagram.com/annasedokova

Як писав раніше OBOZREVATEL, Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді і прозорих лосинах.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Анна Сєдокова
Теги
соцмережіInstagram
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