Кончіта Вурст кардільнально змінила імідж

Австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, кардинально змінив імідж і постав перед фанами блондинкою.
Нові фото зірка опублікувала в Instagram.
Кончіта Вурст змінила колір волосся і бороди, перетворившись з брюнетки в блондинку.
conchitawurst, Instagram
conchitawurst, Instagram
Також у співачки з'явилося тату на спині.
conchitawurst, Instagram
conchitawurst, Instagram
conchitawurst, Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кончіта Вурст зізналася, що у неї ВІЛ.
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