Кончіта Вурст кардільнально змінила імідж

Австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, кардинально змінив імідж і постав перед фанами блондинкою.

Нові фото зірка опублікувала в Instagram.

Кончіта Вурст змінила колір волосся і бороди, перетворившись з брюнетки в блондинку.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

Також у співачки з'явилося тату на спині.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кончіта Вурст зізналася, що у неї ВІЛ.