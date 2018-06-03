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СпортLady

Кончіта Вурст кардільнально змінила імідж

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Австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, кардинально змінив імідж і постав перед фанами блондинкою.

Нові фото зірка опублікувала в Instagram.

Кончіта Вурст змінила колір волосся і бороди, перетворившись з брюнетки в блондинку.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

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Також у співачки з'явилося тату на спині.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кончіта Вурст зізналася, що у неї ВІЛ.

Читайте всі новини по темі "Євробачення 2014" на сайті "Обозреватель".

Тема
Євробачення 2014
Особа
Кончіта Вурст
Місце
Австрія
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