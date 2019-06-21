"Коли вже гола вийдеш?" 36-річна Лобода розлютила мережу вульгарним фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла в РФ, похвалилася відвертим знімком перед фанатами, чим викликала хвилю критики.

36-річна виконавиця сфотографувалася в басейні у відвертому купальнику, який оголює її пікантні частини тіла. Гаряче фото Світлана опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Шанувальники в коментарях під фото обурилися через те, що Лобода дуже часто показує на камеру оголені фото. Також зірці запропонували "вже повністю роздягтися".

Світлана Лобода в купальнику розлютило користувачів мережі Instagram @lobodaofficial

"Коли вже голу себе виставиш? Ти можеш бути красивою, але у тебе відключений мозок", – накинулися на Лободу фоловери.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу розкритикували за вкрай невдалий наряд – виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

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