ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

"Коли вже гола вийдеш?" 36-річна Лобода розлютила мережу вульгарним фото

2.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла в РФ, похвалилася відвертим знімком перед фанатами, чим викликала хвилю критики.

36-річна виконавиця сфотографувалася в басейні у відвертому купальнику, який оголює її пікантні частини тіла. Гаряче фото Світлана опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Шанувальники в коментарях під фото обурилися через те, що Лобода дуже часто показує на камеру оголені фото. Також зірці запропонували "вже повністю роздягтися".

Світлана Лобода в купальнику розлютило користувачів мережі

Світлана Лобода в купальнику розлютило користувачів мережі

Instagram @lobodaofficial

Новини
"Намальований прес": 36-річна Лобода розбурхала мережу вульгарним фото

"Коли вже голу себе виставиш? Ти можеш бути красивою, але у тебе відключений мозок", – накинулися на Лободу фоловери.

"Коли вже гола вийдеш?" 36-річна Лобода розлютила мережу вульгарним фото
"Коли вже гола вийдеш?" 36-річна Лобода розлютила мережу вульгарним фото
"Коли вже гола вийдеш?" 36-річна Лобода розлютила мережу вульгарним фото
"Коли вже гола вийдеш?" 36-річна Лобода розлютила мережу вульгарним фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу розкритикували за вкрай невдалий наряд – виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Світлана Лобода
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому-то эта тупая самка, окaцапившаяся, ещё интересна?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel