Коханка чоловіка Лорак відзначилася на "Міс Україна Всесвіт-2018"

Киянка Яна Бєляєва, бізнесвумен і учасниця "Міс Україна Всесвіт-2018", яка була помічена в одному з клубів столиці в компанії чоловіка виконавиці Ані Лорак, отримала на конкурсі краси приз глядацьких симпатій.

Як повідомляє "КП в Україні", після дефіле в бікіні та вечірніх сукнях Бєляєва пройшла у топ-9 фіналісток і проявила себе в інтелектуальному конкурсі.

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" в цьому році виявився як ніколи цікавим для преси серед учасниць виявилося відразу кілька відомих імен: це і свідок вбивства Бориса Нємцова Анна Дурицька, і учасниця шоу "Холостяк" Галина Присташ, а також героїня ролика зі зрадою чоловіка Ані Лорак, киянка Яна Бєляєва.

Відзначається, що Бєляєва прийшла на конкурс з групою підтримки, кожен вихід дівчини на подіум супроводжувався особливо бурхливими оплесками. Однак до п'ятірки фіналісток учасниця не потрапила, лише отримала приз глядацьких симпатій. Анна Дурицька стала четвертою віце-міс Україна Всесвіт-2018, звання другої віце-міс дісталося Валерії Рябченко, першої - Наталії Болюх. Переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2018" стала 23-річна одеситка Карина Жосан.

Нагадаємо, в кінці липня, в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу в компанії ефектної киянки. Пара під час відсутності зірки провела вечір в київському караоке-клубі, не соромлячись ніжностей і не приховуючи близьких відносин.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ані Лорак вперше після скандалу зі зрадою чоловіка висловилася в мережі про ситуацію в її житті.