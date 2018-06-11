Кіркоров підпалив Собчак і "проколов" Бузову на премії "МУЗ-ТВ"

Співак Філіп Кіркоров здивував глядачів премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація", ведучими якої стали Дмитро Нагієв, Ксенія Собчак, Максим Галкін і Настя Івлеева, що замінила вагітну Леру Кудрявцеву. Ксенія Собчак виступила на сцені разом з Філіпом Кіркоровим і Ольгою Бузовою.

Кіркоров заспівав куплет пісні "Цвет настроения синий", а після Ксенія - частину своєї пісні "Непопулярная". Останньою з'явилася Ольга Бузова.

Танцівники Кіркорова опустили Бузову на "гострий кіл". А Собчак Кіркоров, підпалив сам.

Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На сторінці в соцмережі Кіркоров показав записи репетиції.

"Репетирували довго, горіло страшно - зате безкоштовна епіляція на руках!", - з гумором написала Ксенія Собчак в Instagram.

Режисером-постановником премії цього разу став хореограф Андрій Цар (колишній цивільний чоловік Світлани Лободи).

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Ксенія Собчак поговорила по відеозв'язку з українським політв'язням Олегом Сенцової .