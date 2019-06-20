"Києве, я сумував!" З'явилися фото і відео божевілля на концерті Коржа

20 червня білоруський репер Макс Корж дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо".

Шанувальники зустріли музиканта криками захоплення, адже вони довго чекали на цей захід. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися фото і відео божевілля на концерті Коржа (щоб побачити ролики, проскрольте до кінця сторінки).

"Києве, я сумував!" – прокричав виконавець, викликавши захоплення та овації українців, які прийшли на концерт.

Концерт Коржа у Києві

Корж виконав відомі композиції, порадувавши фанатів улюбленим хітами. На стадіоні підспівували реперу в унісон, танцювали і розважалися, як могли.

Макс Корж у Києві

Виступ Макса у Києві

Макс Корж викликав ажіотаж у Києві

Макс Корж - виступ

Макс Корж - сцена

Глядачі на концерті Макса Коржа

Глядачі

Макс Корж у Києві – відео з концерту

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