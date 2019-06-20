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"Києве, я сумував!" З'явилися фото і відео божевілля на концерті Коржа

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20 червня білоруський репер Макс Корж дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо".

Шанувальники зустріли музиканта криками захоплення, адже вони довго чекали на цей захід. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися фото і відео божевілля на концерті Коржа (щоб побачити ролики, проскрольте до кінця сторінки).

"Києве, я сумував!" – прокричав виконавець, викликавши захоплення та овації українців, які прийшли на концерт.

Концерт Коржа у Києві

Концерт Коржа у Києві

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Корж виконав відомі композиції, порадувавши фанатів улюбленим хітами. На стадіоні підспівували реперу в унісон, танцювали і розважалися, як могли.

Макс Корж у Києві

Макс Корж у Києві

Виступ Макса у Києві

Виступ Макса у Києві

Макс Корж викликав ажіотаж у Києві

Макс Корж викликав ажіотаж у Києві

Макс Корж - виступ

Макс Корж - виступ

Макс Корж - сцена

Макс Корж - сцена

Глядачі на концерті Макса Коржа

Глядачі на концерті Макса Коржа

Глядачі

Глядачі

Макс Корж у Києві – відео з концерту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Макс Корж
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
музикаконцерт
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