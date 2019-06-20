Українські зірки запалили на корпоративі з нагоди дня народження відомого бізнесмена Миколи Баграєва, який у середу, 19 червня, відсвяткував свій ювілей – 55 років.

На елітній вечірці в одному з фешенебельних закладів Києва відпочивали топові українські артисти, серед яких Настя Каменських, Потап, гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив), Тіна Кароль, MONATIK і багато інших. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як проходила зіркова тусовка (відео опубліковані нижче).

Також на святі були присутні Мішель Андраде, чоловік Дорофеєвої Володимир Дантес, ведучий Володимир Остапчук, український продюсер і ексдружина Потапа Ірина Горова. Всі вони активно знімали відео й ділилися роликами в соціальних мережах.

Під час заходу зірки заспівали свої нові пісні й старі хіти. Крім того, вперше за декілька років Потап і Настя виконали свої знамениті композиції, які було "візитною карткою" їхнього зіркового дуету. Нагадаємо, що з 2017 року дует "Потап і Настя" був поставлений на паузу.

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Зазначимо, що Тіна Кароль і Настя Каменських стали зірками вечора, оскільки прийшли в досить відвертих образах. Настя була в чорній мінісукні з глибоким вирізом, Кароль же обрала сукню з екстремальним декольте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві відбувся закритий захід, на якому виступили українські артисти Ані Лорак, Світлана Лобода, Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), а також гурти KAZKA і Mozgi.

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