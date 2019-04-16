МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Карлик зовсім здав": Путіна зганьбили в мережі через привітання Пугачової з ювілеєм

5.4тЧитати матеріал російською

Російський президент Володимир Путін викликав бурхливу реакцію в мережі через поздоровлення примадонни радянської естради Алли Пугачової, яка 15 квітня відсвяткувала свій ювілей – 70 років.

Так, президент вирішив особисто привітати легендарну співачку з важливою датою і буквально "розплився" перед нею в компліментах, назвавши її "підкорювачкою естрадного Олімпу" і "володаркою всенародної слави". Текст привітання опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов на особистому акаунті в Twitter, приклавши до публікації спільний знімок примадонни і президента РФ.

"Талант і неординарні вокальні дані, яскравий артистичний темперамент і здатність до роботи підняли вас на вершину естрадного Олімпу, здобули воістину всенародну славу": Володимир Путін привітав Аллу Пугачову з ювілеєм", — написав Смирнов.

Фото під поздоровленням спровокувало ажіотаж у мережі. Користувачі висміяли зовнішній вигляд Путіна, наголосивши, що він перед зустріччю з російською зіркою явно відвідав пластичного хірурга, через що став виглядати безглуздо.

Новини
Живіша за всіх живих: скільки разів "помирала" Пугачова до свого 70-річчя

У коментарях під постом багато користувачів назвали Путіна "карликом, який здав позиції", порівняно з 70-річною Пугачовою.

"Не зовсім зрозуміло, кому виповнилося 70 років? Щось Карлик зовсім здав останнім часом. Перед зустріччю з Пугачовою забіг до свого пластичного хірурга, а то вуха і підборіддя попливли", – рознесли президента користувачі.

"Невеликий, паршивий політик, агресор і окупант часів великої Алли. Якби у Володимировича раптом з'явилася зачіска як у Пугачової, я б за нього віддав свій голос", – пожартували в мережі.

"Карлик зовсім здав": Путіна зганьбили в мережі через привітання Пугачової з ювілеєм

"Карлик зовсім здав": Путіна зганьбили в мережі через привітання Пугачової з ювілеєм

"Карлик зовсім здав": Путіна зганьбили в мережі через привітання Пугачової з ювілеєм

Крім їдких коментарів на адресу Путіна, дехто також створив яскраві меми з російським президентом, помінявши їхні з Пугачовою обличчя місцями і "додавши" йому знамениту зачіску примадонни.

До дня народження Алли Пугачової OBOZREVATEL приготував підбірку "вибухових" фото примадонни за останні кілька років. Читайте також матеріал про те, як роки змінили зовнішність Алли Борисівни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир ПутінАлла Пугачова
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
6
16
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Охо-хо-хо Як йуморно !!! Уси хуторяне обсыкаются от смеха ! Это же надо !! Назвать Пугачеву "всенародной любимицей",и это тогда когда каждый свидомый хуторянин знает что всенародными любимцами Являются ИВО Бобул и Мыхайло Поплавський
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Здец, Апос полное днище. абсолютно жёлтый говяной и ублюдочный ресурс, притягивающий к себе самые смердящие отбросы шароварной фауны.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Хуйло не мог обойти вниманием 70-летие Пугачевой! Гомнюка давно перестали приглашать на радостные попойки за бугром и сидеть дома уже стало мучительно больно. Не забывает везде своим рылом примелькаться. Карлик на лабутенах боится, что его российское быдло перестанет узнавать! Логично! Слава Украине! Будьмо!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
3
andrei andrei
andrei andrei
Nikolayev Boris, Срала укурине. Будьмо.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки