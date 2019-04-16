"Карлик зовсім здав": Путіна зганьбили в мережі через привітання Пугачової з ювілеєм

Російський президент Володимир Путін викликав бурхливу реакцію в мережі через поздоровлення примадонни радянської естради Алли Пугачової, яка 15 квітня відсвяткувала свій ювілей – 70 років.

Так, президент вирішив особисто привітати легендарну співачку з важливою датою і буквально "розплився" перед нею в компліментах, назвавши її "підкорювачкою естрадного Олімпу" і "володаркою всенародної слави". Текст привітання опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов на особистому акаунті в Twitter, приклавши до публікації спільний знімок примадонни і президента РФ.

"Талант і неординарні вокальні дані, яскравий артистичний темперамент і здатність до роботи підняли вас на вершину естрадного Олімпу, здобули воістину всенародну славу": Володимир Путін привітав Аллу Пугачову з ювілеєм", — написав Смирнов.

"Талант і неординарні вокальні дані, яскравий артистичний темперамент і працездатність підняли вас на вершину естрадного Олімпу, здобули воістину всенародну славу": Путін привітав Аллу Пугачову з ювілеєм pic.twitter.com/PkYaIIfpfg - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 15 квітня 2019 р.

Фото під поздоровленням спровокувало ажіотаж у мережі. Користувачі висміяли зовнішній вигляд Путіна, наголосивши, що він перед зустріччю з російською зіркою явно відвідав пластичного хірурга, через що став виглядати безглуздо.

У коментарях під постом багато користувачів назвали Путіна "карликом, який здав позиції", порівняно з 70-річною Пугачовою.

"Не зовсім зрозуміло, кому виповнилося 70 років? Щось Карлик зовсім здав останнім часом. Перед зустріччю з Пугачовою забіг до свого пластичного хірурга, а то вуха і підборіддя попливли", – рознесли президента користувачі.

"Невеликий, паршивий політик, агресор і окупант часів великої Алли. Якби у Володимировича раптом з'явилася зачіска як у Пугачової, я б за нього віддав свій голос", – пожартували в мережі.

Крім їдких коментарів на адресу Путіна, дехто також створив яскраві меми з російським президентом, помінявши їхні з Пугачовою обличчя місцями і "додавши" йому знамениту зачіску примадонни.

До дня народження Алли Пугачової OBOZREVATEL приготував підбірку "вибухових" фото примадонни за останні кілька років. Читайте також матеріал про те, як роки змінили зовнішність Алли Борисівни.

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