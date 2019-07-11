"Карколомно!" Каменських у відвертому вбранні звела з розуму публіку на Atlas Weekend

Українська попдіва Настя Каменських (NK) викликала фурор виступом на масштабному музичному фестивалі Atlas Weekend-2019, який стартував у Києві 10 липня.

Зірка презентувала шанувальникам п'ять популярних пісень: "Это моя ночь", "Тримай", "Рeligroso", "Попа Как у Ким", і "Обіцяю" (щоб подивитися повний виступ Каменських, проскрольте до кінця сторінки).

Так, співачка вийшла на сцену в ефектному і відвертому образі. На ній було прозоре боді поверх білого бюстгальтера, на якому красувалися хрестики з каменями, чорні колготки та бахрома. Увагу багатьох привернув аксесуар на обличчі, який виглядав як окуляри. Образ доповнив яскравий макіяж, що підкреслював очі.

Настя Каменських на Atlas Weekend-2019 instagram/kamenskux

Виступ супроводжувався запальними танцями напівроздягнених дівчат, за якими чоловіча половина глядачів спостерігала буквально з відкритими ротами. Шанувальники залишилися в захваті від виходу і образу Каменських, хоча вбрання декому все ж видалося надто відвертим через оголені сідниці.

Каменських на Atlas - гарячі танці кадр із відео

"Як круто, Потапе, тобі страшенно пощастило", "Навіть не впізнав Настю. Карколомно виглядає і схудла навіть", "Шикарна. І костюми супер. (А ось нещодавно в Одесі все ж був перебір)", "Розкішна", "Атмосфера супер", "Вау, який бомбезний виступ", "Ну, Настя дає! Прикид, звісно, ульот, стиліста не вистачає, але співає вона гарно", "Яка ж красива і шикарна Анастасія! На шоубалет можна дивитися нескінченно", "Потапа не бентежить настільки відверте вбрання Насті? І що на її попу дивляться всі", – відреагували шанувальники.

Facebook-сторінка Atlas Weekend‎

Facebook-сторінка Atlas Weekend‎

Facebook-сторінка Atlas Weekend

Незвичайний аксесуар у вигляді окулярів Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року Настя Каменських теж виступала на Atlas Weekend. Крім своїх відомих пісень вона тоді презентувала "LOMALO", яка припала до смаку шанувальникам.

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