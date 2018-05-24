Не впізнати: Наталія Валевська в купальнику знялася в новому кліпі

Співачка VALEVSKAYA (Наталія Валевська) презентує кліп на гарячий трек "Моє Тіло". Зйомки відео проходили в одному зі столичних спортклубів.

VALEVSKAYA в кадрі демонструє струнку фігуру, змінюючи сексуальні купальники.

"У мене є сформований образ ліричної співачки. Хочеться показати себе різною! Дякую всій знімальній групі і команді стилістів за те, що допомогли мені це зробити, - каже VALEVSKAYA. - Я ретельно стежу за своєю фізичною формою, тому проводити в тренажерному залі багато часу для мене - звичайна справа. Думаю, потренуватися в компанії красивих дівчат, як в моєму новому кліпі, не відмовився б жоден чоловік! ".

Співачка також є співавтором слів і музики разом з Yo-Yo. "Мені дуже подобається те, що я зараз роблю." Моє Тіло "- саме та пісня, під яку я б сама із задоволенням танцювала в клубі!", - коментує VALEVSKAYA.

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