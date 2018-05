Каньє Вест опублікував домашнє відео рольових ігор з Кім Кардашьян

Репер Каньє Вест опублікував на своїй сторінці в Twitter домашнє відео рольових ігор з дружиною Кім Кардашьян.

Нещодавно Кім Кардашьян і Каньє Уест відзначили четверту річницю весілля.

На відео Кім танцює в образі співачки Селени Кінтанілья. 23-річна співачка була вбита в 1995 році.

🔥🔥🔥 This is one of my favorite moments. pic.twitter.com/LLhZlU7fAG