Каньє Вест опублікував домашнє відео рольових ігор з Кім Кардашьян

Репер Каньє Вест опублікував на своїй сторінці в Twitter домашнє відео рольових ігор з дружиною Кім Кардашьян.

Нещодавно Кім Кардашьян і Каньє Уест відзначили четверту річницю весілля.

На відео Кім танцює в образі співачки Селени Кінтанілья. 23-річна співачка була вбита в 1995 році.

Кім Кардашьян в образі Селени Кінтанілья скріншот

🔥🔥🔥 This is one of my favorite moments. pic.twitter.com/LLhZlU7fAG - KANYE WEST (@kanyewest) 25 травня 2018 р

До весілля роман Кім і Каньє тривав два роки, а в червні 2013 року народилася перша дитина подружжя, дочка Норт. Зараз Кардашьян і Вест ростять трьох дітей.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кім Кардашьян зважилася на кардинальні зміни у зовнішності. Світська левиця з брюнетки перетворилася в "платинову" блондинку.