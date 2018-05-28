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Каньє Вест опублікував домашнє відео рольових ігор з Кім Кардашьян

3.3тЧитати новину російською

Репер Каньє Вест опублікував на своїй сторінці в Twitter домашнє відео рольових ігор з дружиною Кім Кардашьян.

Нещодавно Кім Кардашьян і Каньє Уест відзначили четверту річницю весілля.

На відео Кім танцює в образі співачки Селени Кінтанілья. 23-річна співачка була вбита в 1995 році.

Кім Кардашьян в образі Селени Кінтанілья

скріншот

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До весілля роман Кім і Каньє тривав два роки, а в червні 2013 року народилася перша дитина подружжя, дочка Норт. Зараз Кардашьян і Вест ростять трьох дітей.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кім Кардашьян зважилася на кардинальні зміни у зовнішності. Світська левиця з брюнетки перетворилася в "платинову" блондинку.

Особи
Кім КардашьянКаньє Уест
Місце
США
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