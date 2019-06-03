Канал М1 першим у світі ввів систему онлайн-реакції на кліпи в прямому ефірі

Популярний український телеканал М1 спільно з унікальною соціальною мережею InRating першими в світі ввели систему онлайн-реакції користувачів на кліпи в прямому ефірі. Таким чином глядачі зможуть підтримати улюблених виконавців і підвищити рейтинг їх кліпів на М1.

Завдяки InRating користувачі мають можливість в реальному часі відправляти свої емоції в ефір музичного телеканалу М1 і ставати його безпосередніми учасниками. Для цього потрібно завантажити додаток InRating на свій смартфон і пройти коротку процедуру реєстрації.

Прес-служба М1

"М1 можна сміливо назвати інноваційним каналом, який йде в ногу з часом. Вперше у світовій практиці використано розумну синергію телебачення та інтернету. Завдяки суперсучасним технологіям телеканал отримав фідбек від аудиторії. Це вириває М1 з площини звичайного мовлення і допомагає краще сформувати уявлення про сучасні смаки", – розповів представник InRating Андрій Чебанов.

Варто зазначити, що тільки за перші дні нововведення рейтинги переглядів кліпу на каналі значно зросли.

"Від подібної колаборації виграють всі. Глядачам це дає можливість прямого спілкування з плейлистом телеканалу, артистам — привід для конкуренції між собою, а телеканалу — адекватну статистику", – зазначив генеральний директор М1 Сергій Перцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня 2019 року незалежне рейтингове агентство BIG DATA UA провело ІІ Церемонію нагородження телеканалів – "BIG DATA Awards". За результатами річного моніторингу М1 став найкращим музичним телеканалом України.

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