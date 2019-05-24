Каменських із матом поцілувала Тіну Кароль у себе на весіллі: відео

Співачка Настя Каменських (NK) ніжно поцілувала свою колегу Тіна Кароль, яка прийшла до них на весілля з Потапом (Олексій Потапенко) у сукні з глибоким декольте.
Відео опубліковано на сторінці Tina_karollife в Instagram. На ньому обидві співачки стоять в обнімку і, здається, вже не зовсім тверезі.
Каменських і Кароль цілуються
Скрін з відео
"Б*яяя, у мене сторіз буде з Тіною!" — сказала Каменських і доторкнулася губами до щоки Кароль. Та ж зніяковіло засміялася і сказала: "Сексі-сторіз!".
"Це все шампань", — зробили висновок у коментарях до відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку з приводу весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався в коханні до Насті Каменських. У цей же день пара офіційно стала подружжям.
Ресторан, в якому проходила урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.
З'явилися перші відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.
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