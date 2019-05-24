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Каменських із матом поцілувала Тіну Кароль у себе на весіллі: відео

15.7тЧитати матеріал російською

Співачка Настя Каменських (NK) ніжно поцілувала свою колегу Тіна Кароль, яка прийшла до них на весілля з Потапом (Олексій Потапенко) у сукні з глибоким декольте.

Відео опубліковано на сторінці Tina_karollife в Instagram. На ньому обидві співачки стоять в обнімку і, здається, вже не зовсім тверезі.

Каменських і Кароль цілуються

Каменських і Кароль цілуються

Скрін з відео

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Таємні образи і холод у стосунках: названий тривожний нюанс у сімейному житті Потапа і Каменських

"Б*яяя, у мене сторіз буде з Тіною!" — сказала Каменських і доторкнулася губами до щоки Кароль. Та ж зніяковіло засміялася і сказала: "Сексі-сторіз!".

"Це все шампань", — зробили висновок у коментарях до відео.

Каменських із матом поцілувала Тіну Кароль у себе на весіллі: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Тіна КарольОлексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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