Каменських відмовилася зніматися в кліпі ZBS Band, але потім пошкодувала

Гурт ZBS Band і поп-діва Настя Каменських випустили спільний веселий кліп "8-ма Марта", який вийшов перед святом.

Відповідний ролик опубліковано в офіційному YouTube-каналі переможців 9 сезону шоу "Х-фактор" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Це наш перший авторський дует із зіркою, на яку ми раніше дивилися через телескоп, а тепер можемо помацати, обійняти і привітати з восьмим днем весни. Зі святом вас! – ваші ZBSband", – йдеться в описі.

Каменських виступила в ролі запрошеної зірки. У кліпі музиканти телефонують колишній наставниці з проханням порадити, як потрібно зняти ролик на пісню. Але Каменських не до душі, що її смикають, а на прохання засвітитися у них, кидає слухавку.

Скріншот

"Взагалі, нормальні люди?! У мене кожен день якісь зйомки. Настя Каменських знімається щодня кожну секунду. Налітай - не хочу", – обурюється співачка.

У підсумку хлопці знаходять картонку, на якій в повний зріст зображено зірку. І навколо неї вже розгортаються неабиякі пристрасті. Каменських у результаті здивувалася, чого її не запросили знятися в кліпі, але вже музикантам було не до неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських знялася в кліпі на пісню "Попа Як у Кім", в якому Потап розматюкався через сенс треку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!