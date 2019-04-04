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Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті

1.4тЧитати матеріал російською

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам розкішне тіло в прозорій мереживній білизні.

Так, секс-бомба позувала у ванній кімнаті біля дзеркала. На фото вона зображена в спокусливому білому комплекті. Гаряче фото розміщене в Instagram-акаунті Насті.

Багато її шанувальників прийшли в захват від настільки відвертого знімка. Під фото Каменських фани залишили масу компліментів. Примітно, що серед тих, хто похвалив співачку, і її ймовірний коханий, репер Потап. Музикант залишив під фото смайлик у вигляді сердечка.

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Також знайшлися і ті, хто виступив проти подібних фото. Зокрема, крім відвертості і прозорої білизни Каменських, деяким її фоловерам не сподобався і той факт, що Настя позувала у ванній кімнаті на фоні туалету.

Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті
Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті
Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті
Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті
Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті
Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Тег
шоу-бизнес
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