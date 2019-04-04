Каменських у прозорій білизні розбурхала мережу знімком у туалеті

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам розкішне тіло в прозорій мереживній білизні.
Так, секс-бомба позувала у ванній кімнаті біля дзеркала. На фото вона зображена в спокусливому білому комплекті. Гаряче фото розміщене в Instagram-акаунті Насті.
Багато її шанувальників прийшли в захват від настільки відвертого знімка. Під фото Каменських фани залишили масу компліментів. Примітно, що серед тих, хто похвалив співачку, і її ймовірний коханий, репер Потап. Музикант залишив під фото смайлик у вигляді сердечка.
Також знайшлися і ті, хто виступив проти подібних фото. Зокрема, крім відвертості і прозорої білизни Каменських, деяким її фоловерам не сподобався і той факт, що Настя позувала у ванній кімнаті на фоні туалету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман.
У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії.
Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку.
Згодом Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки.
Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
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