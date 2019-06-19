Каменських показала постільне відео з оголеним Потапом

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і музиканта Олексія Потапенко (Потап), показала в мережі пікантний ролик.

На спільному відео Потапа й Насті закохані позують у ліжку. Водночас на кадрах видно голий торс Олексія. Ролик опубліковано на сторінці Каменських в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця новини).

Потап і Настя Каменських ТСН

"Насте, ну і волосся у тебе, як дріт", – пожартував Потап і кокетливо приклав до свого обличчя волосся новоспеченої дружини.

Потап і Настя в ліжку Instagram @kamenskux

"А що мені з ними робити?" – посміхаючись відповіла Настя.

Зазначимо: нещодавно Потап сфотографував Настю Каменських повністю оголеною в ліжку. Співачка зі свого боку виставила пікантне фото в мережі, чим знітила шанувальників.

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