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Каменських показала постільне відео з оголеним Потапом

1.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і музиканта Олексія Потапенко (Потап), показала в мережі пікантний ролик.

На спільному відео Потапа й Насті закохані позують у ліжку. Водночас на кадрах видно голий торс Олексія. Ролик опубліковано на сторінці Каменських в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця новини).

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

ТСН

Новини
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"Насте, ну і волосся у тебе, як дріт", – пожартував Потап і кокетливо приклав до свого обличчя волосся новоспеченої дружини.

Потап і Настя в ліжку

Потап і Настя в ліжку

Instagram @kamenskux

"А що мені з ними робити?" – посміхаючись відповіла Настя.

Зазначимо: нещодавно Потап сфотографував Настю Каменських повністю оголеною в ліжку. Співачка зі свого боку виставила пікантне фото в мережі, чим знітила шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олексій Потапенко (Потап)"Потап і Настя"Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Пздц новость... Популярность она такая, скоро свой перепих будут снимать и в сеть выкладывать, лишь бы не забыли эту парочку..
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