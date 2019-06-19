Каменських показала постільне відео з оголеним Потапом

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і музиканта Олексія Потапенко (Потап), показала в мережі пікантний ролик.
На спільному відео Потапа й Насті закохані позують у ліжку. Водночас на кадрах видно голий торс Олексія. Ролик опубліковано на сторінці Каменських в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця новини).
Потап і Настя Каменських
ТСН
"Насте, ну і волосся у тебе, як дріт", – пожартував Потап і кокетливо приклав до свого обличчя волосся новоспеченої дружини.
Потап і Настя в ліжку
Instagram @kamenskux
"А що мені з ними робити?" – посміхаючись відповіла Настя.
Зазначимо: нещодавно Потап сфотографував Настю Каменських повністю оголеною в ліжку. Співачка зі свого боку виставила пікантне фото в мережі, чим знітила шанувальників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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