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Каменських показала пікантне фото

3.8тЧитати матеріал російською

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала новий пікантний знімок, на якому постала у відвертому купальнику.

Настя опублікувала гаряче фото в бікіні в Instargam, проте багато шанувальників розкритикували її за невдалий вибір вбрання.

Так, Каменських підписала, що перебуває в Мексиці на одному з пляжів, які славляться своїми різноманітними ландшафтами. Однак у мережі багато хто звернув увагу не на чудовий вид ззаду співачки, а саме на її купальник, в якому чітко видно її соковиті форми.

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Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео

#mimexicomagico

Допіс, Поширення NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Вам не личить цей купальник", "Бюстгальтер невдалий", "Треба займатися, а не виставлятися", "Настя животик втягнула", "Поправилася Настя", "З боку видно... висять вуха", – розкритикували шанувальники зірку.

Каменських показала пікантне фото
Каменських показала пікантне фото
Каменських показала пікантне фото
Каменських показала пікантне фото
Каменських показала пікантне фото
Каменських показала пікантне фото
Каменських показала пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала фото в купальнику з іншого ракурсу, розбурхавши шанувальників.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Мексика
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