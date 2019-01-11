Каменських показала пікантне фото

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала новий пікантний знімок, на якому постала у відвертому купальнику.

Настя опублікувала гаряче фото в бікіні в Instargam, проте багато шанувальників розкритикували її за невдалий вибір вбрання.

Так, Каменських підписала, що перебуває в Мексиці на одному з пляжів, які славляться своїми різноманітними ландшафтами. Однак у мережі багато хто звернув увагу не на чудовий вид ззаду співачки, а саме на її купальник, в якому чітко видно її соковиті форми.

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"Вам не личить цей купальник", "Бюстгальтер невдалий", "Треба займатися, а не виставлятися", "Настя животик втягнула", "Поправилася Настя", "З боку видно... висять вуха", – розкритикували шанувальники зірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала фото в купальнику з іншого ракурсу, розбурхавши шанувальників.

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