Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

Українська співачка Настя Каменських (NK) і шоумен Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня показали спільні пікантні знімки з медового місяця.

Настя і Потап на особистих сторінках в Instagram поділилися фотографіями з пляжу, на яких позували у відвертих позах.

Зараз артисти проводять медовий місяць у Туреччині. Детальніше про те, у скільки обійшлася їхня зіркова відпустка, читайте тут.

Потап і Настя МедиаНяня

Каменських фотографувалася у відкритому бікіні, а Потап, у свою чергу, пристрасно обіймав її.

Потап і Настя Instagram @kamenskux

Шанувальники пари пораділи за них і залишили на адресу новоспеченої подружньої пари масу компліментів у коментарях.

"Щасливі бачити вас такими, красені! Ви занадто класні!" – написали фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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