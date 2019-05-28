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Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

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Українська співачка Настя Каменських (NK) і шоумен Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня показали спільні пікантні знімки з медового місяця.

Настя і Потап на особистих сторінках в Instagram поділилися фотографіями з пляжу, на яких позували у відвертих позах.

Зараз артисти проводять медовий місяць у Туреччині. Детальніше про те, у скільки обійшлася їхня зіркова відпустка, читайте тут.

Потап і Настя

Потап і Настя

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Каменських фотографувалася у відкритому бікіні, а Потап, у свою чергу, пристрасно обіймав її.

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#honeymoon #bearanddiamond

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Потап і Настя

Потап і Настя

Instagram @kamenskux

Шанувальники пари пораділи за них і залишили на адресу новоспеченої подружньої пари масу компліментів у коментарях.

"Щасливі бачити вас такими, красені! Ви занадто класні!" – написали фоловери.

Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
ТуреччинаКемер
Теги
новинишоу-бизнес
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Певица Каменская без песен..ео с большой дупой...Надоела..всем уже
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смешон народ у которых эти два старых придурка в ежедневных героях)))))))))))
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