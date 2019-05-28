Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

Українська співачка Настя Каменських (NK) і шоумен Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня показали спільні пікантні знімки з медового місяця.
Настя і Потап на особистих сторінках в Instagram поділилися фотографіями з пляжу, на яких позували у відвертих позах.
Зараз артисти проводять медовий місяць у Туреччині. Детальніше про те, у скільки обійшлася їхня зіркова відпустка, читайте тут.
Потап і Настя
МедиаНяня
Каменських фотографувалася у відкритому бікіні, а Потап, у свою чергу, пристрасно обіймав її.
Потап і Настя
Instagram @kamenskux
Шанувальники пари пораділи за них і залишили на адресу новоспеченої подружньої пари масу компліментів у коментарях.
"Щасливі бачити вас такими, красені! Ви занадто класні!" – написали фоловери.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, схожою на обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапа, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей
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