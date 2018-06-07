Каменських і Потапа запідозрили в таємному весіллі: загадкове відео

Популярні українські виконавці Настя Каменських і Потап (Олексій Потапенко), екс-учасники однойменного поп-дуету, спантеличили фанатів спільним відео (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Так, Настя показала шанувальникам ролик, знятий на Кубі, який нагадав їм відео з весілля. На ньому зображені урочисті декорації, а також прикраси, де вказані їхні імена на кубинський манер: Потабло і Анастасіта. Відеоролик опублікований на сторінці Каменських в Instagram.

На відео показано, як Потап і Настя в характерних для місцевості нарядах, отримують подарунки, вітаються з гостями, серед яких багато відомих особистостей, і запально танцюють під енергійну музику.

Скріншот з відео Instagram @kamenskux

Більшість шанувальників Каменських вирішили, що артисти таємно одружилися і таким чином відсвяткували весілля. Вони почали вітати "молодят" з одруженням.

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Однак, в відео миготить кадр зі святковою повітряною кулькою, на якій написано Happy Birthday ("З Днем Народження"). Найімовірніше, артисти просто вирішили відсвяткувати свої дні народження разом.

Скріншот з відео Instagram @kamenskux

Серед запрошених були помічені популярна співачка, переможниця конкурсу "Євробачення 2016" Джамала, фешн-фотограф Соня Плакидюк, солісти групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній і багато інших.

Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 5 Чер 2018 о 5:20 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про те, що між Потапом і Настею Каменських - роман, почали поширюватися ще в 2017 році. Тоді іменитий дует "Потап та Настя" був поставлений на паузу, а також Олексій Потапенко розлучився з дружиною Іриною Горовий. Після цих подій Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовлялася.